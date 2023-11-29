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Ассист Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения в матче с «Аризоной»

Ассист Кучерова не помог «Тампе» избежать поражения в матче с «Аризоной»
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В Темпе на стадионе «Маллетт-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Аризона Койотс» нанесла поражение «Тампа-Бэй Лайтнинг» (3:1).

В составе победителей шайбами отметились дважды Майкл Карконе и Трэвис Бойд. У гостей единственный гол на счету Брейдена Пойнта.

Российский нападающий «молний» Никита Кучеров отметился в этой встрече результативной передачей.

«Аризона» одержала вторую победу подряд и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче «койоты» сыграют 1 декабря дома с «Колорадо Эвеланш».

«Тампа» осталась с 25 очками и идёт седьмой на Востоке. В ближайшей игре «Лайтнинг» примут дома 1 декабря «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ - регулярный чемпионат
29 ноября 2023, среда. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
3 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Карконе (Кесселринг, Керфут) – 03:21     2:0 Бойд (Браун, Ингрэм) – 25:42     2:1 Пойнт (Кучеров, Хагель) – 35:22     3:1 Карконе (Керфут, Цукер) – 47:22    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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