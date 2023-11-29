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Вратарь Зак Фукале временно покинул расположение «Трактора» в связи с рождением ребёнка

Вратарь Зак Фукале временно покинул расположение «Трактора» в связи с рождением ребёнка
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков заявил, что канадский вратарь челябинского клуба Зак Фукале покинул расположение клуба по семейным обстоятельствам. К основному составу «Трактора» перед очередными домашними матчами присоединится голкипер «Челмета» Вячеслав Бутеец.

«Да, всё верно. Бутеец поможет «Трактору» на этом отрезке. Он хорошо проявляет себя в матчах за «Челмет» и созрел для дебюта в КХЛ. У Зака Фукале буквально в ближайшие часы должен родиться второй ребёнок, поэтому согласно нашим изначальным договоренностям перед подписанием контракта, он проведёт несколько дней в Канаде с женой.

Когда Зак Фукале вернётся в Челябинск? Согласно нашей договоренности — через неделю», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

В текущем сезоне Фукале провёл 27 матчей, в которых отразил 92,5% бросков.

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