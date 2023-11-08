Канадский вратарь «Трактора» назвал сильную сторону российских голкиперов в НХЛ

Канадский вратарь «Трактора» Зак Фукале заявил, что катание российских голкиперов в НХЛ является их сильной стороной.

«Я слежу за тем, как выступают все лучшие вратари мира. Есть много вещей, которым можно научиться у шведских голкиперов, финских, канадских, российских. Я хочу научиться всему. При этом хочу оставаться собой, вратарём со своей игрой и быть уверенным, что если будешь следовать своей игре, то тебя ждёт успех.

Российские вратари сейчас успешны в НХЛ, у них было бы хорошо чему-то научиться в плане мастерства. Я имею в виду [Игоря] Шестёркина, [Андрея] Василевского, когда он вернётся после травмы. Здорово наблюдать за игрой [Ильи] Сорокина. Россиянам помогает их хорошее катание», — приводит слова Фукале ТАСС.

Ранее Фукале после победы над ЦСКА (4:0) прокомментировал гол нападающего челябинского клуба Виталия Кравцова с отрицательного угла.