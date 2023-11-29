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Стало известно, когда вернётся в строй вратарь «Трактора» Сергей Мыльников

Стало известно, когда вернётся в строй вратарь «Трактора» Сергей Мыльников
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Генеральный менеджер «Трактора» Алексей Волков рассказал о сроках возвращения в строй вратаря челябинского клуба Сергея Мыльникова.

«Когда можно ожидать возвращения Сергея Мыльникова, тренируется ли он на льду? Сергей уже больше недели работает на льду с командой и также сыграет в декабрьской домашней серии», – сказал Волков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

24-летний голкипер в текущем сезоне провёл за «Трактор» семь матчей, в которых показал процент отражённых бросков 93,5%. Всего в КХЛ на счету Мыльникова 37 матчей, в которых вратарь одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 92,3%.

Отметим, что основной вратарь «Трактора» Зак Фукале временно покинул расположение клуба из-за рождения ребёнка.

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