Александр Овечкин и Джон Карлсон пропустили тренировку «Вашингтона»

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Лидеры «Вашингтона» Александр Овечкин и Джон Карлсон пропустили сегодняшнюю тренировку «Кэпиталз». Как сообщает пресс-служба клуба, хоккеистам был дан выходной.

В прошлом матче «Вашингтон» потерпел второе поражение подряд, уступив «Сан-Хосе» (1:2). «Шаркс» до этой встречи занимали последнее место в турнирной таблице НХЛ. Овечкин в прошедшем матче вноь не набрал очков. Россиянин остался без результативных баллов в трёх матчах подряд. В текущем сезоне на счету россиянина 12 (5+7) очков в 18 матчах.

Карлсон является лидером «Вашингтона» по среднему игровому времени, проводя на площадке по 26 минут и шесть секунд в нынешнем сезоне. В 18 матчах текущего сезона защитник набрал 11 (1+10) очков.

Следующий матч «Вашингтон» проведёт с «Лос-Анджелесом» в ночь на 30 ноября.