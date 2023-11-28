«Вашингтон» проиграл худшей команде НХЛ. А у Овечкина крадут очки свои же партнёры

Саша выдал передачу-конфетку, после которой было легче забить, чем не забить, но Уилсон запорол вернейший момент.

«Вашингтон» после пяти побед подряд получил дома по шапке от «Эдмонтона», да ещё и лишился Ти Джея Оши из-за травмы, и в таких обстоятельствах отправился на длинный выезд на Запад, где сегодня встретился с худшей командой НХЛ.

«Сан-Хосе» временами, конечно, преподносит сюрпризы и выигрывает, как в предыдущем матче с сильным «Ванкувером», но имеет в активе всего 10 очков и пропускает больше всех в лиге. Казалось, это отличный соперник для «Вашингтона», чтобы реабилитироваться перед болельщиками за 0:5 от «нефтяников».

Шанс открыть счёт гостям представился уже на первых минутах, когда «Сан-Хосе» остался в меньшинстве.

Овечкин тут же расчехлил свою пушку из левого круга вбрасывания, переиграл вратаря, но угодил в штангу. Через несколько секунд Ови пошёл другим путём и выдал идеальный пас на клюшку Тому Уилсону, перед которым был пустой угол ворот. Но Уилсон исхитрился угодить во вратаря. Можно сказать, украл вернейшее очко у своего капитана. Сегодня канадцу на 100% удавались только зубодробительные силовые.

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«Акулы» смогли отбиться, а затем и сами забили в быстрой контратаке. Её начал защитник Никита Охотюк, который на входе в зону переправил шайбу партнёру и полетел на ворота. Не зря – Дарси Кемпер отбил первый бросок Фабиана Зеттерлунда перед собой. Охотюк уже был тут как тут и вернул шайбу шведу, для которого этот гол стал шестым в сезоне. «Забавный факт: у Фабиана Зеттерлунда теперь больше готов, чем у Александра Овечкина», — не упустили возможность подколоть соперника в «Сан-Хосе».

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Хозяевам довольно долго удавалось удерживать минимальное преимущество, не без изрядной доли удачи. Уже на старте второго периода Дилан Строум зарядил в штангу, да и вообще каркас ворот не один раз спасал «Сан-Хосе» от пропущенной шайбы. «Вашингтон» серьёзно взялся за дело и во вторые 20 минут более чем в два раза перебросал соперника, однако шайба никак не шла в ворота.

В итоге старания всё-таки принесли успех. «Столичные» замотали «акул» долгой атакой, в конце которой со скамейки выскочил Евгений Кузнецов. Доехал до «офиса» Ови, бросил – шайба по причудливой траектории отскочила от вратаря, потом от Никиты Охотюка и проскользнула в сетку!

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

Сразу же «столичные» получили большинство, а с ним и возможность выйти вперёд, однако этот компонент игры у них совершенно не работает. Сложно представить, но последний раз «Кэпс» забивали в большинстве месяц назад! Правда, сегодня спецбригады демонстрировали все признаки жизни – здорово простреливали на пятачок сначала Карлсон, затем Овечкин, однако на выходе все удары приняли на себя штанги.

«Вашингтон» свои попытки не реализовал, а «Сан-Хосе» в нужный момент в большинстве выстрелил, и эта шайба стала победной. Меньшинство, которое долгое время работало у «Вашингтона» как часы, в последнее время даёт сбой – это уже пятая пропущенная шайба в таком формате за последние три матча.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на сайте НХЛ.

«Столичные» перебросали соперника 34:23, но не смогли разжиться очками в Сан-Хосе. А ведь этот матч должен был быть чуть ли не самым лёгким на выезде – дальше предстоит встреча с «Лос-Анджелесом», который выглядит очень мощно.