«Со слов Ковальчука, это самый крутой стадион». Фетисов — о «СКА Арене»

Двукратный олимпийский чемпион и трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов прокомментировал скорое открытие «СКА Арены» в Санкт-Петербурге.

«Побывал на новой «СКА Арене»? Нет, ещё не был. Открытие будет, по-моему, 9 декабря. Ну а то, что я знаю по цифрам, да — самый большой хоккейный дворец в мире. Илья Ковальчук, он там недавно катался с ребятами, которые строили, и был у них почётным гостем, говорит – грандиозный стадион. И вот то, что со слов Ильи, а я не могу ему не верить, он играл на всех лучших стадионах Америки, построенных в последнее время, это самый крутой стадион. То есть в это непростое время у нас открываются такие знаковые сооружения, и здесь благодарность Геннадию Николаевичу Тимченко, вложившему значительную часть своих средств именно в строительство этого великолепного дворца», — сказал Фетисов в интервью «КП Спорт».