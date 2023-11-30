Мингачёв: ЦСКА не привыкать к стычкам. Знаем, как играть и как действовать

Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:3). В этой встрече российский нападающий отметился заброшенной шайбой в первом периоде.

«Реализовали свои моменты. Могли сыграть лучше, если бы не пропустили ненужные голы. Давно не забивал, хорошо, что сейчас получилось. Рад, что это произошло в нужный момент.

Недавно играли с этим соперником, знали, как с ними играть, наверное, потому и выиграли, что хорошо подготовились. В принципе нам не привыкать к стычкам, у нас опытная команда, так что мы знаем, как играть и как действовать, когда есть стычки.

Ощущаю, что сейчас у меня много игрового времени. Конечно, мне нравится играть», — сказал Мингачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.