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Мингачёв: ЦСКА не привыкать к стычкам. Знаем, как играть и как действовать

Мингачёв: ЦСКА не привыкать к стычкам. Знаем, как играть и как действовать
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Нападающий ЦСКА Тахир Мингачёв прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с минским «Динамо» (5:3). В этой встрече российский нападающий отметился заброшенной шайбой в первом периоде.

«Реализовали свои моменты. Могли сыграть лучше, если бы не пропустили ненужные голы. Давно не забивал, хорошо, что сейчас получилось. Рад, что это произошло в нужный момент.

Недавно играли с этим соперником, знали, как с ними играть, наверное, потому и выиграли, что хорошо подготовились. В принципе нам не привыкать к стычкам, у нас опытная команда, так что мы знаем, как играть и как действовать, когда есть стычки.

Ощущаю, что сейчас у меня много игрового времени. Конечно, мне нравится играть», — сказал Мингачёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

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