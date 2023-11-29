С. Фёдоров — об отсутствующих лидерах ЦСКА: даже не знаю, что ответить. Никакой информации

Главный тренер ЦСКА Сергей Фёдоров прокомментировал победу над минским «Динамо» (5:3) и ответил на вопрос о возвращении лидеров армейского клуба.

«Какая-никакая, но победа. Ребят с победой. Отдались как могли. Не без ошибок. Сложная эмоциональная игра для нас, ненужные удаления, тем не менее нашли ключи к чужим воротам. Вовремя забили, выстояли в меньшинстве. Важная игра была для нас, соперник очень быстрый и резкий, и тот счёт в Минске ничего не говорил, потому что игра была упорной, пока мы не забили второй и третий голы. В общем, одолели серьёзного соперника, готовимся дальше.

Наверное, всё-таки надо учитывать наш состав. Мне понравилось, что проявили характер и сыграли на несколько моментов лучше, чем соперник. Как я уже сказал, не всё получалось сегодня. Может быть, присутствовало волнение, но рад за всех ребят и особенно за тех, кто недавно к ним присоединился.

Говорилось, что Мамин выбыл из строя едва ли не на месяц, а он сыграл? Про слухи не знал, но мы отталкивались день ото дня. Ничего не форсировали. Это очень сложно форсировать в той ситуации, в которой оказался Максим после игры с «Динамо» в Минске, поэтому всё было в штатном режиме.

Поедут ли отсутствующие сейчас игроки (Григоренко, Нестеров, Окулов, Абрамов) на выезд? Честно, даже не знаю, что ответить. Нет никакой информации по ребятам. Не смогу это прокомментировать», — передаёт слова Фёдорова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.