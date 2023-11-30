«Прошлый сезон дал надежду». Пашков оценил выступления дальневосточных клубов в КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков выразил разочарование выступлениями дальневосточных клубов в текущем сезоне КХЛ. «Амур» и «Адмирал» на текущий момент не попадают в зону плей-офф.

«Огорчает, что в гонку за плей-офф никак не может включиться Дальний Восток. У «Амура» больше поражений, чем побед, «Адмирал» вообще весь сезон на дне таблицы. Да, прошлый сезон дал надежду. Владивосток, пусть и играл в незрелищный хоккей, показал результат и вышел в плей-офф. Порадовал тогда и Хабаровск, команда выглядела свежо, открыла для КХЛ много молодых форвардов.

Не совсем понял, почему «Амур» не сохранил тренера Епанчинцева и отказался от курса на молодёжь. Это был риск — на Дальнем Востоке нужны молодые ноги, только они могут компенсировать огромные нагрузки. «Адмирал», наоборот, не стал рисковать, но в этом сезоне у команды Тамбиева мало что получается. Акцент на оборонительный хоккей остался — а результат исчез.

Что посоветую дальневосточным клубам? Нужно не шарахаться из крайности в крайность, а искать стратегию. Пытаться жить не только сегодняшним днём, но и завтрашним, а иногда и послезавтрашним. Дальневосточным клубам на фоне остальных при нынешнем расписании чемпионата в два раза труднее, чем остальным. Поэтому ни одна кадровая ошибка «Амуру» и «Адмиралу» не спишется, за каждую придётся отвечать результатом», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.ru.

После 36 матчей «Амур» занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ, «Адмирал» провёл 34 матча и занимает 11-е место в таблице Востока.