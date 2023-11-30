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«Я в этом ничего плохого не вижу». Форвард «Трактора» Шабанов оценил буллиты Кузнецова

«Я в этом ничего плохого не вижу». Форвард «Трактора» Шабанов оценил буллиты Кузнецова
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Нападающий «Трактора» Максим Шабанов рассказал, что ему нравится манера исполнения буллитов Евгением Кузнецовым, когда хоккеист на очень низкой скорости часто перебирает шайбу клюшкой и резко бросает в угол ворот.

«Тренирую ли буллиты отдельно? Если время после тренировок остаётся, то могу побить буллиты, использовать что-то новое. Фирменного стиля нет. Просто летом смотришь, кто и как делает, пробуешь что-то новое. Если проходит, то потом используешь в регулярном чемпионате.

Исполнял «медленный буллит» в стиле Евгения Кузнецова? Для вратарей это сложный буллит, если Женя раз за разом его забивает. Тяжело ждать, когда игрок катится медленно. Но я в этом ничего плохого не вижу. Гретцки сказал, что надо урезать время для исполнения буллита, но это же импровизация, это часть игры – кто кого переиграет», — цитирует Шабанова официальный сайт КХЛ.

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