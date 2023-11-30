«Я в этом ничего плохого не вижу». Форвард «Трактора» Шабанов оценил буллиты Кузнецова

Нападающий «Трактора» Максим Шабанов рассказал, что ему нравится манера исполнения буллитов Евгением Кузнецовым, когда хоккеист на очень низкой скорости часто перебирает шайбу клюшкой и резко бросает в угол ворот.

«Тренирую ли буллиты отдельно? Если время после тренировок остаётся, то могу побить буллиты, использовать что-то новое. Фирменного стиля нет. Просто летом смотришь, кто и как делает, пробуешь что-то новое. Если проходит, то потом используешь в регулярном чемпионате.

Исполнял «медленный буллит» в стиле Евгения Кузнецова? Для вратарей это сложный буллит, если Женя раз за разом его забивает. Тяжело ждать, когда игрок катится медленно. Но я в этом ничего плохого не вижу. Гретцки сказал, что надо урезать время для исполнения буллита, но это же импровизация, это часть игры – кто кого переиграет», — цитирует Шабанова официальный сайт КХЛ.