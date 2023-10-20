«Голову ему оторвать!» Америку зацепил издевательский буллит Кузнецова

Евгений Кузнецов так приноровился исполнять буллит в своём неповторимом фирменном стиле, что кого-то это уже начало сильно раздражать. Ещё бы – ведь всё уже разобрано до мелочей, и даже сам Кузя детально рассказывал о технике исполнения, но вратари всё равно ничего не могут поделать с медленно приближающимся и гипнотизирующим россиянином. Из последних девяти послематчевых бросков он реализовал восемь, показывая просто чудовищную эффективность.

Мнения тренера, экс-игрока НХЛ и бывшего арбитра

В «Вашингтоне» право Кузнецова исполнять буллит таким образом, конечно, защищают. «Не понимаю, зачем такое запрещать, это же буллиты. Делают же другие всякие креативные вещи, поднимают шайбу, например. А он медленно едет. Это ещё одна вариация другой идеи, новый, нетрадиционный способ», — считает главный тренер команды Спенсер Карбери.

Вступился за Кузнецова и бывший игрок НХЛ Брайан Бойл. «Я несколько раз видел, как он исполняет этот буллит, это не что-то новое. Да, мне понравилось. Что значит, честно ли это? В соцсетях все возмущаются, но он же не едет назад, шайба двигается вперёд, и он скручивает мозг вратаря в бараний рог. Что может быть лучше? Кто жалуется-то, кроме вратарей? Ну так пусть жалуются, никто не запрещает. Вратари слишком много жалуются. Мы все любим вратарей, они нам нужны. Но хватит жаловаться! Он хороший игрок и едет медленно. Что вы хотите, таймер ввести? Да бросьте. Я не согласен. Это стратегия такая, ехать медленно. Маршессо на днях забил в похожем стиле. Ты и так в воротах выглядишь как Мегатрон, перекрываешь практически всё, что ещё тебе нужно?

Первого, кто так сделал и не забил, просто уничтожили. Зачем ты так медленно ехал, это же нелепо! Когда не забиваешь, это выглядит глупо. Если бы Кучеров не забил Ленеру своим финтом, тоже выглядел бы нелепо. Мы в 2010-м играли последний матч регулярки с «Филадельфией», победитель выходил в плей-офф. Буше не купился на такой же финт [как у Кучерова] в исполнении Йокинена. Потом уже я увидел, как таким финтом забивают, а тогда все удивлялись, что он вообще делает, ведь это закончило наш сезон.

Буллиты – это буллиты. Не нравится – избавляйтесь от них. Но Кузнецов действует в рамках правил. Однако все возбудились, обсуждают это. Для лиги это хорошо», — сказал Брайан в подкасте The Chirp.

А вот бывший арбитр НХЛ Тим Пил, например, предложил в следующий раз оторвать Кузнецову голову за такие выкрутасы:

«Я уверен, что это будет горячая тема для Колина Кэмпбелла (вице-президент НХЛ по хоккейным операциям. — Прим. «Чемпионата») и Департамента хоккейных операций. Это не то, что мы хотели увидеть, когда в НХЛ была введена послематчевая буллитная серия. Подобные трюки превращают нашу игру в посмешище. В следующий раз, когда Кузнецов сделает это, вратарь должен атаковать его и оторвать ему голову!» — написал Пил в своём аккаунте в соцсетях.

Мнение журналистов

Ведущие подкаста The Athletic Hockey Show Иэн Мендес и Джулиан Маккензи были менее кровожадны, но начали о спор о необходимости буллитных реформ и в итоге предложили вообще отменить практику послематчевых бросков.

Иэн Мендес: Это стало фишкой Евгения Кузнецова. Он выходит на буллит и едет так, будто вообще не едет! Скорость – меньше некуда, 3-5 км/ч. Медленно-медленно, всё время перебирает шайбу клюшкой и забивает. Я видел много разговоров о том, законно ли это вообще и что такое надо запрещать. А ты что думаешь об этом буллите Кузнецова?

Джулиан Маккензи: Ну, он же продвигается вперёд. Да, медленно, но это законно! У меня нет претензий. Мы все знаем, что буллиты – это просто замануха, в последние годы я в них разочаровался. Раньше любил их, а сейчас я за овертаймы 3х3.

И если мы сейчас злимся из-за каких-то буллитов, так давайте вообще их отменим! Но если оставлять их, то игроки должны проявлять максимальный креатив, пытаясь переиграть вратаря. Поэтому у меня нет претензий к тому, что Кузнецов тянет кота за хвост, главное, чтобы он не перебарщивал.

Любопытно, а что если на буллитах ввести таймер? Скажем, 15 секунд на бросок, вроде этого вполне достаточно. Вполне оправданная альтернатива. И тогда давай, пробуй, но нужно уложиться в отведённое время. Может, так сделать? Кузнецов мог бы что-нибудь придумать, чтобы всё равно использовать этот финт, но пришлось бы тратить на это не больше 10 секунд.

А может, и не стоит так делать, и нужно вообще отказаться от буллитов. Так что у меня претензий к его буллиту нет, но ограничение по времени могло бы стать компромиссом.

Мендес: Не говорю, что таймер – плохая идея. Наоборот, по-моему, хорошая. Но если его вводить, тогда надо разрешать делать на буллитах всё что угодно – ехать задом, объезжать ворота. У тебя есть 15 секунд и распоряжайся ими как душе угодно.

Маккензи: Не, я не согласен. Нельзя доводить до того, чтобы разрешать что попало… Не думаю, что я хочу поощрять всякие лишние вещи – объезжать ворота или двигаться задом. В буллите надо постоянно двигаться вперёд и в конце бросить.

Помнишь гол Тревора Зеграса в январе 2022-го? Не гол Милано, а когда он на полной скорости проехался за воротами и забил в стиле лакросс в матче с «Монреалем». Вот такое на буллитах нельзя разрешать, не уверен, что это будет честно. Плюс при таймере у тебя не то чтобы много времени на всякие глупости.

Мендес: Подумай о давлении. Смог бы Зеграс так исполнить буллит? Есть всего 15 секунд и только один бросок. Не попадёшь – и всё. Надо действовать чётко. Никто бы такое даже пробовать не стал.

Маккензи: Да, но и вратарям на буллитах тоже непросто, надо, чтобы хоть какая-то справедливость была. Такого позволять нельзя. Никаких проездов за воротами, никакой езды задом. Да и какой смысл ехать задом, когда время ограничено? Просто двигайся прямо на ворота. Но мы уже цепляемся к мелочам. Даёшь овертаймы 3х3 и без ничьих! Пусть играют периоды по пять минут, пока кто-то не забьёт.

Не знаю, просто сейчас буллиты уже растеряли весь свой лоск. Это уже не так прикольно, как раньше. По сути, они убивают весь драйв, ведь овертаймы 3х3 могут быть на самом деле классными.

Мендес: Помнишь Линуса Умарка? Его буллит за «Эдмонтон», когда он сделал пируэт перед входом в зону? Все тогда рассудок потеряли из-за «священности» буллитов. Какая, блин, священность?

Маккензи: Тогда это было круто, но это гораздо более злостное нарушение. А помнишь Каспарса Даугавиньша, когда он положил крюк клюшки на шайбу, потом развернулся на 360° и чуть не забил?

Мендес: Помню, это было невероятно! Забавно, я в том матче работал в ТВ-бригаде, брал флеш-интервью. «Бостон» тот матч выиграл, а Давид Крейчи пришёл ко мне на интервью и сказал, что это было неуважением к игре. А ещё смешнее то, что недели через две «Бостон» забрал Даугавиньша с драфта отказов. Даугавиньша, которого Крейчи назвал невежей.

Мнение Гретцки и ответ Кузнецова

Журналисты The Athletic не первые, кто предлагает кардинально изменить буллиты. Первым с критикой Кузнецова выступил сам Уэйн Гретцки: «Меня это бесит! Должно быть правило, должен быть таймер, как в бейсболе. В матче при выходе один на один такого не сделаешь. Надо давать семь-восемь секунд, это моё мнение. А как он ещё прокручивает клюшку, мы бы на скамейке от такого тоже взбесились. Знаю, что сейчас другая эпоха, но должно же быть какое-то благородство в игре. Если бы я такое сделал, все 20 игроков соперника ринулись бы через борт. И если бы кто-то из соперников так сделал, мы бы всей кучей прыгнули через борт. Надо ведь защищать вратарей, так? Если не успеваешь доехать за восемь секунд, то не заслуживаешь нанести бросок».

«Пока его запрещать будут, я уже закончу», — смеялся летом Кузнецов в подкасте «Скользкий лёд». Но если НХЛ всё же дойдёт до реформы буллитов, Кузя обещал придумать что-то новенькое.