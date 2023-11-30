The Hockey Writers рассказал о возможных причинах спада игры Панарина в плей-офф

Журналист Том Кастро в статье на сайте The Hockey Writers рассказал о возможных причинах спада игры российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в плей-офф НХЛ.

«Трудно сказать, почему влияние Панарина в плей-офф снижается. Возможно, дело в том, что не работает его творческий подход, потому что в Кубке Стэнли интенсивность нарастает, а пространство и время с шайбой уменьшаются. У «Каролины Харрикейнз», казалось, была своя формула в плей-офф 2022 года: они безжалостно оказывали давление на Панарина, когда тот получал шайбу, особенно когда тот проходил вдоль бортов. Именно в этот момент Панарин наиболее опасен, стремясь отдать разрезающий пас на партнёров», — написано в статье.

Ранее стало известно, что Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приз, вручаемый наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ.