Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Ак Барс — Автомобилист. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

The Hockey Writers рассказал о возможных причинах спада игры Панарина в плей-офф

The Hockey Writers рассказал о возможных причинах спада игры Панарина в плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист Том Кастро в статье на сайте The Hockey Writers рассказал о возможных причинах спада игры российского нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в плей-офф НХЛ.

«Трудно сказать, почему влияние Панарина в плей-офф снижается. Возможно, дело в том, что не работает его творческий подход, потому что в Кубке Стэнли интенсивность нарастает, а пространство и время с шайбой уменьшаются. У «Каролины Харрикейнз», казалось, была своя формула в плей-офф 2022 года: они безжалостно оказывали давление на Панарина, когда тот получал шайбу, особенно когда тот проходил вдоль бортов. Именно в этот момент Панарин наиболее опасен, стремясь отдать разрезающий пас на партнёров», — написано в статье.

Ранее стало известно, что Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приз, вручаемый наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ.

Материалы по теме
NHL: Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» после четверти сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android