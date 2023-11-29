NHL: Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» после четверти сезона

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин лидирует в списке кандидатов на «Харт Трофи» — приза, вручаемого наиболее ценному игроку по результатам голосования Ассоциации журналистов НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

Промежуточное голосование проходило в формате пять очков за первое место, четыре — за второе, три — за третье и т.д. Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров — на пятом месте в топ-10.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс», 46 очков (три голоса за первое место);

2. Давид Пастрняк, «Бостон Брюинз», 42 (два голоса за первое место);

3. Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс», 39 (пять голосов за первое место);

4. Элиас Петтерссон, «Ванкувер Кэнакс», 27 (пять голосов за первое место);

5. Никита Кучеров, «Тампа-Бэй Лайтнинг», 26 (один голос за первое место);

6. Вильям Нюландер, «Торонто Мэйпл Лифс», 23;

7. Джек Хьюз, «Нью-Джерси Дэвилз», 18;

8. Сэм Райнхарт, «Флорида Пантерз», 13;

9. Джей Ти Миллер, «Ванкувер Кэнакс», 5;

10. Кэм Тальбо, «Лос-Анджелес Кингз», 1.