Вратарь Николаев дебютировал за «Спартак» в игре с «Куньлунем»

В эти минуты в Мытищах проходит матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимает московский «Спартак». Идёт третий период, счёт 4:0 в пользу хозяев.

С начала третьего периода в воротах московского клуба дебютировал голкипер Дмитрий Николаев, который пришёл в «Спартак» в результате обмена с «Нефтехимиком».

Напомним, в начале октября Николаев перешёл из СКА в «Нефтехимик», за который провёл две игры в Фонбет Чемпионате КХЛ, отразив 60% бросков. Сообщалось, что срок контракта «Спартака» с Дмитрием Николаевым рассчитан до 2026 года.

В прошлом сезоне 23-летний Николаев провел 42 игры в регулярном чемпионате КХЛ за СКА и одержал 30 побед (92,9% сэйвов, коэффициент надежности 1,98).