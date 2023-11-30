Вице-президент КХЛ рассказал о реакции лиги на оскорбления фанатов в матче «Спартак» — СКА

Вице-президент КХЛ по хоккейным операциям Андрей Точицкий рассказал о реакции лиги на оскорбления фанатов в матче «Спартак» — СКА (3:2).

«Лига не только борется с проявлениями агрессии и взаимными оскорблениями, исходящими от болельщиков как во дворцах, так и за их пределами, но и ведёт работу по профилактике таких явлений. В частности, после матча «Спартак» — СКА в начале ноября нами проведена комплексная работа, направленная на то, чтобы во время следующей встречи исключить оскорбительное поведение фанатов. Мы нашли точки соприкосновения и достигли ряда договорённостей на уровне руководства клубов: матч 23 ноября в Санкт-Петербурге прошёл в яркой атмосфере, но без оскорблений и нецензурных выражений со стороны фан-секторов.

При этом мы не против проявления эмоций. Напротив, мы уважаем хорошие традиции фанатского движения, искреннюю преданность своей команде. Болельщики — большая и важная часть нашей игры! И всё же проявлять эмоции необходимо, понимая, что на трибунах присутствуют в том числе женщины и дети.

Мы и далее предлагаем руководству клубов продолжить столь непростую, но очень интересную и полезную для всех работу. Возможностей для выяснения принципиальных отношений вне трибун достаточно: можно проводить между болельщиками спартакиады, встречи по доступным видам спорта; интегрировать их в игры ветеранов и руководства клубов в день игр основных команд, предшествующие основному матчу», — приводит слова Точицкого пресс-служба КХЛ в ответ на запрос корреспондента «Чемпионата» Павла Панышева.