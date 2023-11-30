«Никакого кризиса нет». Билялетдинов — о последних матчах «Ак Барса»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:2) в очередном матче регулярного Фонбет чемпионата КХЛ.

«Ребята готовились, старались сыграть достойно. Немного не получилось в большинстве, но отдача хорошая. Ребята стараются делать то, о чём мы им говорим, это радует. Нужная победа.

Можно ли говорить о том, что команда выходит из кризиса? Динамика хорошая, но есть ещё вопросы, которые нужно решать. Главное, что ребята хотят [их решить], это важно.

Озвучить хотя бы пару этих вопросов? Большинство. Мы работаем, ребята тренируются, разговаривают. Стараемся его поправить, но пока не получается. Другие вопросы озвучивать не стану.

Насколько уместно употреблять слово «кризис»? Никакого кризиса нет. У нас была неудачная серия, но все команды через это проходят. Надо правильно воспринимать ситуацию, исправлять. Мы к этому спокойно относимся. Да, проигрывать неприятно, но ситуацию стараемся исправить.

Информации о состоянии Дмитрия Яшкина нет.

Что могло привести к серии поражений? Сложно сказать. Есть мысли, но пока они побудут при мне.

Дебютная игра Митчелла Миллера? Для первого матча он здорово сыграл. Два раза покатался с нами, ему нужно время, чтобы адаптироваться к нашей лиге. Парень здорово понимает игру, имеет хорошие руки, катание.

Сегодня выпускали его во второй спецбригаде? Хотели посмотреть на него, не могли же ставить его сразу в первую. Планируем ли задействовать его в дальнейшем? Посмотрим.

Кирилл Петров вернулся в состав? Он старался, сделал хорошую передачу», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».