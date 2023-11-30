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«Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Автомобилист»

«Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Автомобилист»
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В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

На 11-й минуте первого периода Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Кагарлицкого открыл счёт в матче. За 24 секунды до конца первого периода Станислав Галиев с передачи Кирилла Петрова удвоил преимущество казанского клуба.

На шестой минуте второго периода Алексей Макеев с передачи Стефана Да Косты размочил счёт в игре.

На восьмой минуте третьего периода Кирилл Семёнов сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Сергей Широков с передач Кёртиса Валка и Стефана Да Косты сократил отставание до минимума.

Фонбет Чемпионат КХЛ
30 ноября 2023, четверг. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
3 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Шипачёв (Кагарлицкий) – 10:51 (5x5)     2:0 Галиев (Петров) – 19:36 (5x5)     2:1 Макеев (Да Коста) – 25:07 (5x5)     3:1 Семёнов – 47:44 (5x5)     3:2 Широков (Валк, Да Коста) – 56:15 (5x4)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком» 3 декабря. «Автомобилист» 2 декабря сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар».

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