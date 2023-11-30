«Ак Барс» одержал третью победу подряд, обыграв дома «Автомобилист»

В Казани закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Ак Барс» принимал «Автомобилист». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
На 11-й минуте первого периода Вадим Шипачёв с передач Дмитрия Кагарлицкого открыл счёт в матче. За 24 секунды до конца первого периода Станислав Галиев с передачи Кирилла Петрова удвоил преимущество казанского клуба.
На шестой минуте второго периода Алексей Макеев с передачи Стефана Да Косты размочил счёт в игре.
На восьмой минуте третьего периода Кирилл Семёнов сделал счёт 3:1. На 17-й минуте периода Сергей Широков с передач Кёртиса Валка и Стефана Да Косты сократил отставание до минимума.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Казани с нижнекамским «Нефтехимиком» 3 декабря. «Автомобилист» 2 декабря сыграет в гостях с «Куньлунь Ред Стар».
- 30 ноября 2023
-
22:48
-
22:36
-
22:30
-
22:24
-
22:21
-
22:05
-
21:56
-
21:45
-
21:37
-
21:25
-
21:15
-
21:00
-
20:46
-
20:38
-
20:19
-
20:08
-
20:05
-
19:48
-
19:37
-
19:27
-
19:08
-
19:06
-
18:59
-
18:56
-
18:50
-
18:46
-
18:41
-
18:26
-
18:17
-
18:04
-
17:50
-
17:37
-
17:28
-
17:10
-
16:57