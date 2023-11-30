Новичок «Ак Барса» Миллер рассказал о дебютной игре за казанский клуб

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер поделился впечатлениями от своего дебютного матча с «Автомобилистом» (3:2).

«Какие эмоции после дебюта за «Ак Барс»? Отличная игра, шикарная публика. Невероятно впервые оказаться здесь, в «Татнефть Арене». Сыграть свой первый матч в КХЛ – отличный опыт. Все ребята меня поддерживали.

Как проходит адаптация в команде? Я работаю и набираю форму день за днём. Надеюсь, что постепенно найду подход ко всем партнёрам. Посмотрим, как пойдёт дальше.

Успел посмотреть Казань? Честно говоря, я ещё не так много времени проводил за пределами наших базы и арены. В первый день даже успел потеряться. Но я вижу, что Казань – красивый город, и мне очень хочется здесь многое посмотреть. Вдохновлён быть в этом клубе и жить в таком городе!

Есть ли личные цели на сезон? Да, мне хочется набрать свою лучшую форму. Но главное здесь и сейчас — помочь команде.

Играть в КХЛ сложнее, чем в Словакии? Безусловно. Это большой шаг вперёд для меня. Главное — найти свою игру и сделать так, чтобы партнёры были уверенны, что наша оборона надёжна.

Попробовал татарскую кухню? Ещё нет, но обязательно попробую. Я в целом люблю еду (смеётся)», — приводит слова Миллера сайт «Ак Барса».

В текущем сезоне Миллер провёл 19 матчей за словацкий «ХК 32 Липтовски-Микулаш» и набрал 29 (6+23) очков. В молодёжной лиге США (USHL) защитник отыграл четыре сезона, провёл 165 матчей и набрал 138 (53+55) очков при показателе полезности «+54».