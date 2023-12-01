Кучеров стал третьим игроком в истории «Тампы» с 40 периодами с 2+ передачами

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров, оформивший ассистентский дубль в течение 3,5 минут в первом отрезке матча. 30-летний Кучеров 40-й раз за карьеру в НХЛ сделал как минимум две результативные передачи в течение одного периода встречи.

Российский форвард стал третьим игроком в истории «Тампы» с подобным достижением. Также 40 периодов с 2+ передачами провёл канадский форвард Стивен Стэмкос, а клубный рекорд по этому показателю принадлежит шведскому защитнику Виктору Хедману (41).