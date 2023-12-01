Никита Кучеров продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей

В эти минуты проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев. В составе «Тампы» двумя результативными передачами отметился российский нападающий Никита Кучеров. Таким образом, россиянин продлил результативную серию в НХЛ до восьми матчей.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

В нынешнем сезоне НХЛ Кучеров принял участие в 23 матчах, в которых забил 15 голов и сделал 24 результативные перадачи.

Всего за карьеру в НХЛ Кучеров забил 291 гол и сделал 477 результативных передач в 667 играх.