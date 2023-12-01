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Кросби вышел на 11-е место в истории НХЛ по набранным очкам с учётом плей-офф

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

В составе победителей отличились Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Джефф Картер и голкипер Тристан Джерри. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

Благодаря заброшенной шайбе капитан «Питтсбурга» вышел на 11-е место в истории НХЛ по набранным очкам с учётом плей-офф. В активе Кросби стало 1728 очков в 1392 матчах, вследствие чего он превзошёл результаты Фила Эспозито и Пола Коффи (1727).

Общий (регулярка+плей-офф) бомбардирский рекорд НХЛ принадлежит Уэйну Гретцки (3239 очков), второе место занимает Марк Мессье (2182), топ-3 замыкает Яромир Ягр (2122). В пятёрку лучших также входят Горди Хоу (2010) и Рон Фрэнсис (1941). Выше Кросби также располагаются Стив Айзерман (1940), Марио Лемье (1895), Джо Сакик (1829), Марсель Дионн (1816) и Рэй Бурк (1759).