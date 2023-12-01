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Сидни Кросби вошёл в топ-25 снайперов в истории НХЛ

Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимала на своей площадке «Питтсбург Пингвинз». Игра проходила на стадионе «Амали-Арена» и завершилась победой гостей со счётом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0).

В составе победителей отличились Сидни Кросби, Дрю О'Коннор, Джефф Картер и голкипер Тристан Джерри. Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин записал на свой счёт результативную передачу.

Капитан «Питтсбурга» Кросби забросил 564-ю шайбу за карьеру, благодаря чему вошёл в топ-25 снайперов в истории НХЛ. Канадский форвард разом переместился на 24-ю строчку, повторив результаты завершивших карьеры Матса Сундина и Джо Ньюиндайка. Следующей целью для Сидни является показатель Патрика Марло (566).

Снайперский рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (894), на первом же месте среди действующих игроков находится капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (827).