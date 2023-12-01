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Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о реакции скамейки запасных на гол вратаря Джерри

Главный тренер «Питтсбурга» рассказал о реакции скамейки запасных на гол вратаря Джерри
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан рассказал о реакции скамейки запасных «Пингвинз» на гол вратаря Тристана Джерри в матче с «Тампа-Бэй» (4:2). Для Джерри этот гол стал первым в его карьере на уровне НХЛ. До конца третьего периода оставалось играть 68 секунд.

«Нашей скамейке определённо понравилось то, что произошло. Они все были воодушевлены. Это событие, которое не так часто увидишь. Так что подобные вратарские голы — это весело», — цитирует Салливана пресс-служба клуба.

28-летний голкипер стал всего 10-м голкипером, забившим в НХЛ в XXI веке. Ранее это сделали Жозе Теодор (2001), Евгений Набоков (2002), Мика Норонен (2004), Крис Мэйсон (2006), Кэм Уорд (2011), Мартин Бродо (2013), Майк Смит (2013), Пекка Ринне (2020) и Линус Улльмарк (2023).

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