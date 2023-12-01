«Всегда надо надеяться на лучшее». Третьяк — о турнире НХЛ без участия сборной России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказал мнение относительно возможного пропуска российской командой международного турнира сборных, организованного НХЛ. Ранее появилась информация, что НХЛ приближается к согласованию деталей турнира сборных, проведение которого ожидается в феврале 2025 года. В турнире сыграют, скорее всего, четыре команды – Канада, США, Финляндия и Швеция.

«Пока не до конца всё ясно. Поживём — увидим. Может, всё изменится. Мы надеемся, всегда надо надеяться на лучшее», — цитирует Третьяка «РИА Новости».

Отметим, что российские хоккеисты выступают за клубы НХЛ без ограничений. Российские сборные были отстранены от всех международных соревнований под эгидой ИИХФ.