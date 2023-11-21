Финляндия и Швеция всё-таки продавили отцеп нашей сборной, хотя теперь непонятно, зачем вообще играть в таком формате.

«Без России не имеет смысла». НХЛ готовит турнир-чудовище, это даже не Кубок мира!

Из Стокгольма, где НХЛ проводила вынесенные матчи, прилетели нерадостные новости. Лучшая лига мира всё-таки придумала, как решить дилемму Кубка мира и России. Но на выходе получилось непонятное чудовище.

Что известно о турнире-2025

Это будет даже не Кубок мира, а некий «международный турнир» в феврале 2025 года, которому пока не придумали название. Планируется участие всего четырёх команд в следующем формате: на групповой стадии Канада и США сыграют два матча в Северной Америке, а Швеция и Финляндия – в Европе. Полуфиналы и финал пройдут в США или Канаде. Турнир займёт около недели, в регулярном чемпионате НХЛ под него сделают паузу.

Скорее всего, турнир пройдёт без участия ИИХФ, а значит, в нём будут участвовать только игроки НХЛ.

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«Текущая концепция турнира не включает российских игроков. Будут только четыре сборные. Один источник говорит, что у лиги недостаточно времени, чтобы планировать логистику более крупного турнира. Формат и место проведения ещё не определены, есть шанс, что весь турнир пройдёт в одном городе», — пишет ESPN.

Отцеп России продавили федерации Швеции и Финляндии. «Вероятно, России не будет. Есть федерации, которые не разрешили бы своим игрокам участвовать в турнире. Надо всё учитывать. Я представляю всех игроков и буду поддерживать своих ребят. Это очень сложная ситуация. Сложная и очень печальная. Ужасная ситуация – ты думаешь о том, как попытаться отделить спорт от того, что происходит в мире, и сейчас всё очень сложно.

Надеюсь, мир будет другим в 2026-м, но мы не знаем, что будет. Есть вероятность, что мир не станет другим», — заявил исполнительный директор профсоюза игроков НХЛ Марти Уолш.

Год назад Гэри Беттмэн предпочёл вообще отменить турнир, планировавшийся на 2024 год, чтобы не ломать голову над участием российских игроков, а сейчас презентовал некий промежуточный вариант, который вызывает много вопросов и сомнений в нужности подобного турнира.

С одной стороны, лига очень хочет сыграть сборными до Олимпиады, чтобы привлечь дополнительное внимание к себе и своим хоккеистам, которые в 2026-м поедут в Италию. Затягивать дальше уже невозможно, но с другой стороны, родить цельный, красивый и значимый продукт не выходит. Турнир в таком обрезанном формате выглядит совершенно убогим. Да, он будет пафосным, и хоккей всё равно будет высшей пробы, но за что там, по сути, будут играть без россиян? Да и без чехов, словаков, немцев? Игроки НХЛ мечтают вовсе не о таком.

«Я бы хотел, чтобы Кубок мира был как чемпионат мира. Даже если будут не сильные сборные, чем больше стран, тем лучше», — считает звезда «Колорадо» Натан Маккиннон.

«Все болельщики хотят увидеть турнир лучших против лучших. Я считаю, все должны играть. Маленьким странам будет тяжелее, но какой это будет Кубок мира без, например, Леона Драйзайтля? Надо брать всех», — говорит немецкий нападающий «Оттавы» Тим Штюцле.

Даже авторитетное издание The Athletic выражает недоумение: «Если проводить международный турнир без игроков Германии, Швейцарии, Чехии, и без русских игроков, то сильно ли этот урезанный Кубок мира будет отличаться от Матча звёзд НХЛ – мероприятия, рейтинги которого в США недавно пробили новый минимум?».

Реакция болельщиков

Болельщики тоже не видят в таком энхаэловском аналоге Евротура никакого смысла. Зачем вообще что-то начинать, если всем заранее понятно, что мощного, ожидаемого и по-настоящему значимого для хоккея действия не получится?

«Тогда вообще нет смысла его проводить».

«Без России не считается».

«Мне, как канадцу, интересно, увижу ли я когда-нибудь Коннора Макдэвида в значимых матчах за сборную. Потому что это – снова не то».

«Звучит как пустая трата времени. Четыре команды? Никто не хочет этой бессмыслицы. Как обычно, если за дело берётся НХЛ, то получится самый минимум».

«Бесит, что российских игроков продолжают наказывать за то, к чему они не имеют никакого отношения!»

«Тогда просто отмените этот турнир! Игрокам на него будет всё равно, болельщикам тоже».

«Без России этот турнир не имеет смысла».