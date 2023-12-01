КХЛ определила лучших игроков ноября в четырёх номинациях

Комиссия по определению лучших хоккеистов Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги – Чемпионата России определила лауреатов ноября в четырёх номинациях.

Лучшим вратарём впервые в карьере признан Александр Самонов («Салават Юлаев»), одержавший 7 побед в 11 матчах. По его воротам было нанесено 272 броска (24,7 в среднем за игру), из которых он отразил 93,75%. Коэффициент надежности составил 1,68. В матчах с «Ак Барсом» (1:0) и «Трактором» (4:0) Самонов сыграл на ноль.

Лучшим защитником впервые в карьере признан Дамир Шарипзянов («Авангард»), набравший 13 (5+8) очков в 11 матчах месяца. Шарипзянов завершил лишь один матч с отрицательным показателем полезности при общем значении «+13». На его счету также одна победная шайба в матче с СКА, в котором он сделал хет-трик, четыре силовых приёма, 32 заблокированных броска и один отбор шайбы.

Лучшим нападающим впервые в карьере признан Рид Буше («Авангард»), набравший 23 (13+10) очка в 11 матчах месяца. Буше завершил два матча с отрицательным показателем полезности при общем значении «+16». На счету Буше победные шайбы в матчах с «Витязем» (4:1) и «Трактором» (2:1 ОТ), два дубля, один хет-трик, 11 силовых приёмов, четыре заблокированных броска и три отбора шайбы.

Лучшим новичком впервые в карьере признан Илья Набоков («Металлург»), одержавший пять побед в семи матчах месяца. Ещё в одной игре его команда победила в серии бросков. По воротам Набокова было нанесено 194 броска (27,7 в среднем за игру), из которых он отразил 93,81%. Коэффициент надежности составил 1,81. В игре с «Барысом» (2:0) Набоков сыграл на ноль.