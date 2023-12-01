Драйзайтль обогнал Макдэвида по победным голам в гостевых матчах и приблизился к Гретцки

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил победную шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024 с «Виннипег Джетс» (3:1).

Как сообщает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), немецкий форвард забил 28-й гол, ставший победным в гостевой встрече. Драйзайтль обогнал капитана «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (27) по этому показателю. Больше победных шайб в гостевых матчах забросили только Уэйн Гретцки (30) и Гленн Андерсон (32).

В Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» закончился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 3:1 (0:1, 0:0, 0:3).