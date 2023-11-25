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Драйзайтль сравнялся с Овечкиным, приблизился к Гретцки по играм с 2+ голами в большинстве

Драйзайтль сравнялся с Овечкиным, приблизился к Гретцки по играм с 2+ голами в большинстве
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Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Оба гола немец забил при игре в большинстве.

НХЛ - регулярный чемпионат
24 ноября 2023, пятница. 23:00 МСК
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Окончен
0 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Кейн (Драйзайтль, Деарне) – 14:10     0:2 Ньюджент-Хопкинс (Макдэвид, Хайман) – 15:24     0:3 Бушар (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 23:44 (pp)     0:4 Драйзайтль (Макдэвид, Ньюджент-Хопкинс) – 24:48 (pp)     0:5 Драйзайтль (Хайман, Макдэвид) – 38:37 (pp)    

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Драйзайтль провёл 16-й матч в карьере с 2+ шайбами при игре в большинстве. По этому показателю за первые 10 сезонов в НХЛ нападающий «Эдмонтона» вышел на пятое место, сравнявшись с Александром Овечкиным, Майком Босси и Дино Сиссарелли. Больше Драйзайтля матчей с 2+ голами в большинстве за первые 10 лет в лиге провели Уэйн Гретцки (17), Тим Керр (19), Бретт Халл и Марио Лемье (у обоих — по 20).

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.

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