Драйзайтль сравнялся с Овечкиным, приблизился к Гретцки по играм с 2+ голами в большинстве

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Леон Драйзайтль забросил две шайбы в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Вашингтон Кэпиталз». Оба гола немец забил при игре в большинстве.

Как отмечает StatsCentre в соцсети Х (ранее Twitter), Драйзайтль провёл 16-й матч в карьере с 2+ шайбами при игре в большинстве. По этому показателю за первые 10 сезонов в НХЛ нападающий «Эдмонтона» вышел на пятое место, сравнявшись с Александром Овечкиным, Майком Босси и Дино Сиссарелли. Больше Драйзайтля матчей с 2+ голами в большинстве за первые 10 лет в лиге провели Уэйн Гретцки (17), Тим Керр (19), Бретт Халл и Марио Лемье (у обоих — по 20).

В Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходил очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:0.