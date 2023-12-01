Джек Айкел — пятый действующий американский хоккеист, набравший 470 очков в НХЛ

Американский нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел забросил шайбу и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Ванкувер Кэнакс» (4:1).

Как сообщает пресс-служба НХЛ, форвард довёл свой бомбардирский счёт до 470 (189+281) очков в 500 встречах. Таким образом, Айкел стал лишь пятым действующим американским хоккеистом в НХЛ, добравшимся до этой отметки. Больше нападающего очков набрали только Джонни Годро (471), Мэттью Ткачук (479), Патрик Кейн (483) и Остон Мэттьюс (563).

В Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Ванкувером» и «Вегасом». Победу в матче одержали гости со счётом 4:1.