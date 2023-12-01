Экс-защитник НХЛ: рекорд Гретцки — единственная вещь, которую Овечкин держит в голове

Бывший защитник ряда клубов НХЛ Карло Колайаково поделился мнением о результативности российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в нынешнем сезоне НХЛ. Экс-хоккеист предположил, установит ли капитан «столичных» антирекордный личный результат по количеству голов.

«32 гола за сезон — худший результат в карьере Овечкина, в этом чемпионате он установит антирекорд или забросит больше 32? Я скажу это чётко. Да, он слабо начал сезон, большая часть которого ещё впереди. Но единственная вещь, которую Овечкин держит в голове, — это рекорд Уэйна Гретцки. Так что он забьёт больше 32 голов, чтобы приблизиться к достижению канадца», — сказал Колайаково в эфире TSN.

Отметим, что за 20 матчей Овечкин забил пять голов.