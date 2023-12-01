Форвард «Авангарда»: ребята из первого звена нас тащили и тащат, но их силы не бесконечны

Нападающий «Авангарда» Игорь Гераськин прокомментировал победу команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (4:3 Б).

«Да, соглашусь, что полностью провалили первый период. От этого и темп игры такой задался, «Нефтехимик» завладел инициативой, голы забил. Догонять всегда тяжелее. Но хорошо, что всё хорошо сложилось, мы забрали два очка.

Мои передачи стали решающими сегодня? Понятно, что хочется в каждой игре набирать очки, забивать голы. Но что-то не получалось, ребята из первого звена нас тащили и тащат. Будем надеяться, что дальше всё будет намного лучше, мы — второе и третье звенья — будем им помогать, потому что у них силы не бесконечны, нужна помощь от нас.

Вторая спецбригада ожила с появлением Телегина? Мы и на предсезонке с ним тренировались, были определённые схемы розыгрыша. Конечно, немножко всё поменялось, когда он получил травму. Сейчас вышел, начало здорово получаться, вот сегодня уже получилось забить», — сказал Гераськин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Львом Лукиным.