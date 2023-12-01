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«Авангард» отыгрался с 1:3 и взял верх над «Нефтехимиком». У омичей 12 побед в 13 матчах

В Омске на стадионе «G-Drive Арена» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный «Авангард» принимал «Нефтехимик». Встреча завершилась в серии буллитов победой хозяев со счётом 4:3 (0:2, 1:1, 2:0, 0:0, 1:0).

На 14-й минуте Григорий Селезнёв вывел нижнекамцев вперёд. На 20-й минуте Евгений Кашников с передачи Наиля Якупова удвоил преимущество «Нефтехимика». На 35-й минуте Рид Буше отыграл один гол. На 40-й минуте Данила Попов забросил третью шайбу в ворота «Авангарда». На 45-й минуте Игорь Мартынов сократил отставание до минимума. Через 84 секунды Сергей Бойков сравнял счёт. Победный буллит реализовал Рид Буше.

Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, в следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» 3 декабря в Казани сыграет с «Ак Барсом». «Авангард» 4 декабря примет «Амур».