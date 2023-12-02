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Алистров: не знаю, почему у меня в СКА так попёрло. Всё за счёт партнёров

Алистров: не знаю, почему у меня в СКА так попёрло. Всё за счёт партнёров
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Нападающий СКА Владимир Алистров высказался после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (3:2 ОТ).

«У меня личный рекорд результативности? Это за счёт партнёров, за счёт команды. Все помогают друг другу становиться лучше. В СКА все игроки сильные, кого-то выделять не стоит, все играют на команду. Не знаю, почему у меня в Питере так попёрло. И в Минске были хорошие партнёры, и здесь. Главное — играть на команду», — сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

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