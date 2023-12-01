Роман Ротенберг молчал 12 секунд, прежде чем ответить на вопрос журналиста

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу команды в матче с «Витязем» (3:2 ОТ).

«Насколько сегодня было сложно настроить ребят на матч с «Витязем»? Мы настраиваемся на каждый матч, на каждую смену. Здесь же не роботы играют, а люди. Эмоциональный фон очень важен. И сегодня мы вытащили эмоции. Настраиваемся на каждый матч.

Что сказал игрокам в раздевалке? Если я буду рассказывать, что говорю в раздевалке игрокам, будет неинтересно. Следующий соперник тогда будет знать больше о нас больше, чем мы сами о себе. Зачем? У нас всё впереди, всё только начинается. Главное — победа», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Владимир Лаевский.

После этого журналист спросил, может ли главный тренер СКА сказать хотя бы 5%. Ротенберг молчал в течение 12 секунд, после чего ответил: «В день хоккея мы не имели права проигрывать».