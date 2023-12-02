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Никишин рассказал о своём самочувствии после травмы в матче с «Динамо»

Никишин рассказал о своём самочувствии после травмы в матче с «Динамо»
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Защитник СКА Александр Никишин после победы в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Витязем» (3:2 ОТ) рассказал о своём самочувствии после травмы, полученной во встрече с московским «Динамо» в конца ноября.

«Как себя чувствую после того, как прошлый матч доиграл на уколах? Если играл, значит, хорошее самочувствие. Всё нормально!» — сказал Никишин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

Напомним, в Санкт-Петербурге на стадионе «Ледовый дворец» закончился очередной матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором местный СКА принимал подмосковный «Витязь». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2 (0:1, 0:1, 2:0, 1:0).

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