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Наместников получил травму нижней части тела и пропустит минимум две игры «Виннипега»

Наместников получил травму нижней части тела и пропустит минимум две игры «Виннипега»
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Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников получил травму нижней части тела и пропустит минимум две игры «Джетс», сообщает пресс-служба клуба. Нападающий «Виннипега» получил повреждение нижней части тела в игре с «Эдмонтоном» (1:3). Россиянин в третьем периоде столкнулся с защитником «Ойлерз» Дарнеллом Нурсом. Ожидается, что Наместников не пропустит много времени из-за травмы.

Российский нападающий в текущем сезоне провёл 22 игры, в которых отметился 11 очками — забросил две шайбы и отдал девять результативных передач.

Следующие две игры «Виннипег» проведёт с «Чикаго» 3 декабря и с «Каролиной» 5 декабря. Матчи пройдут на домашней площадке «Джетс».

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