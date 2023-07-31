Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генменеджер «Виннипега» оценил, как сохранение Наместникова повлияет на игру команды

Генменеджер «Виннипега» оценил, как сохранение Наместникова повлияет на игру команды
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдайофф рассказал о линии нападения клуба в новом сезоне.

«У нас здесь много хороших хоккеистов. Сохранение Владди (Наместникова) и приглашение трёх нападающих даёт нам группу игроков, которых у нас ещё не было никогда в истории клуба», — приводит слова Чевелдайоффа официальный сайт НХЛ.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Владислав Наместников принял участие в 20 встречах за «Виннипег», в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 10 очков при общем показателе полезности «+10». В ходе сезона Наместникова обменяли из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Джетс».

Наместников — бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года.

Материалы по теме
Владислав Наместников продолжит карьеру в «Виннипеге»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023