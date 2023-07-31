Генменеджер «Виннипега» оценил, как сохранение Наместникова повлияет на игру команды

Генеральный менеджер «Виннипег Джетс» Кевин Чевелдайофф рассказал о линии нападения клуба в новом сезоне.

«У нас здесь много хороших хоккеистов. Сохранение Владди (Наместникова) и приглашение трёх нападающих даёт нам группу игроков, которых у нас ещё не было никогда в истории клуба», — приводит слова Чевелдайоффа официальный сайт НХЛ.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги Владислав Наместников принял участие в 20 встречах за «Виннипег», в которых забросил две шайбы и отдал восемь результативных передач, суммарно записав на свой счёт 10 очков при общем показателе полезности «+10». В ходе сезона Наместникова обменяли из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Джетс».

Наместников — бронзовый призёр чемпионата мира 2017 года.