Форвард «Сибири» рассказал, каково сыграть с «Ладой» впервые после её возвращения в КХЛ

Нападающий «Сибири» Георгий Белоусов высказался после поражения в матче с «Ладой» (2:3 Б).

«Сыграл после травмы? Очень хотел играть. Безусловно, первый период было тяжело. Быстро всё кажется. Во втором периоде попроще стало. Немножко ещё кондиций не хватает, но, думаю, через игры наберу.

Каково сыграть с «Ладой» впервые после их возвращения? Если бы выиграли, было бы вдвойне приятно. А так, конечно, я рад возвращению команды на высший уровень. Желаю им только удачи.

«Сибирь» два матча играла с закрытыми командами? Я предыдущую встречу смотрел с трибун. Сегодня играл. И могу сказать одно: что «Адмирал», что «Лада» играют примерно в одну и ту же систему. Стоят 0-5 возле красной линии, и ты принимаешь решение: забросить шайбу и бороться за неё. Потому что большое скопление в средней зоне и, чтобы не ошибиться, стараешься упростить игру. Поэтому получается очень тяжело, очень энергозатратный хоккей. Приходится преодолевать их оборону через работу.

Только к третьему периоду игра раскрылась? В первом периоде немножко присматривались друг к другу. Во втором периоде стало попроще, начали держать шайбу в чужой зоне. Естественно, от этого появились моменты, забили гол, в большинстве, но всё равно забили. В третьем должны были доводить дело до победы. Считаю, что наш матч был.

Нелогичные голы пропустили? Это хоккей. Игра ошибок и эмоций. Будем продолжать работать. Не опускаем руки. Очко взяли, хотя могли спокойно выигрывать: 2:1 за восемь минут до конца. Я думаю, просто были обязаны доводить дело до победы. Очень обидно проигрывать», — передаёт слова Белоусова корреспондент «Чемпионата» Екатерина Василевич.