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«Тампа» пропустила от «Далласа» восемь шайб и потерпела четвёртое поражение подряд

«Тампа» пропустила от «Далласа» восемь шайб и потерпела четвёртое поражение подряд
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Завершился матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась в выездной игре с «Даллас Старз». Игра проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:1 (3:1, 3:0, 2:0).

В составе победителей отличилось семь игроков, на счету Джейсона Робертсона две шайбы. Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счёт результативную передачу. Вратарь Андрей Василевский отразил 26 из 34 бросков.

Для команды из Флориды выездное поражение стало четвёртым подряд в регулярном сезоне-2023/2024. После 25 матчей «Лайтнинг» располагаются на восьмой строчке турнирной таблицы Восточной конференции, набрав 25 очков.

Что касается «Далласа», то он идёт третьим в Западной конференции, набрав 31 очко по итогам 22 встреч.

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02 декабря 2023, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
8 : 1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Сегин (Марчмент, Хейсканен) – 01:01     2:0 Робертсон (Павелски) – 06:28     3:0 Бенн (Джонстон, Хаканпяя) – 07:39     3:1 Хедман (Кучеров) – 12:25 (pp)     4:1 Марчмент (Хаканпяя, Линделль) – 23:42     5:1 Павелски (Харли, Хинц) – 32:25 (pp)     6:1 Робертсон (Бенн, Хинц) – 34:23 (pp)     7:1 Харли (Павелски, Сутер) – 53:27     8:1 Стил (Факса, Линделль) – 54:26    
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