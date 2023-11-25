Главный тренер «Тампа-Бэй»: возвращение Василевского повлияло на настрой команды

Главный тренер «Тампа-Бэй» Джон Купер оценил первую игру в сезоне вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского. Россиянин в первом матче после операции на спине отразил 22 из 24 бросков по воротам во встрече с «Каролиной» (8:2).

«Он один из лучших игроков в нашей команде, если не лучший. Это воодушевляет, когда у тебя есть полный арсенал твоих игроков. Когда команда играет своим привычным составом, это определённо помогает побеждать. Я думаю, что его возвращение действительно повлияло на настрой команды в сегодняшнем матче», — цитирует Купера пресс-служба клуба.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Василевский перенёс операцию на поясничном отделе спины. Андрей рассказал, что травма возникла в результате тяжёлой тренировки в тренажёрном зале, поэтому он планирует сбавить интенсивность занятий в зале.