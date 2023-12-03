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Михаил Сергачёв вошёл в топ-5 худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности

Михаил Сергачёв вошёл в топ-5 худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности
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Состоялся матч Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» встречалась в выездной игре с «Даллас Старз». Игра проходила на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 8:1 (3:1, 3:0, 2:0).

Защитник гостей Михаил Сергачёв получил показатель полезности «минус 3» при двух блокированных бросках и игровом времени 21:56 (4:21 – в большинстве). После этого матча российский хоккеист с показателем "-16" вошёл в топ-5 худших игроков сезона НХЛ по показателю полезности.

Худшую полезность в нынешнем сезоне демонстрируют игроки «Сан-Хосе Шаркс» — нападающий Филип Задина ("-19") и защитник Марио Ферраро ("-18"). Следом расположился форвард «Чикаго Блэкхоукс» Лукас Райхел ("-17"). Далее идут Сергачёв и нападающий «Сиэтл Кракен» Мэтти Бенирс.

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