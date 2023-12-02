Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — зверь, Овечкин штурмует исторический олимп

«Чемпионат» возобновляет рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, будем рассказывать о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США. Ровно месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам октября, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на конец ноября.
НХЛ
В первый месяц регулярного чемпионата НХЛ в главной хоккейной лиге мира было задействовано восемь российских вратарей. В ноябре к ним добавился основной голкипер «Тампы» Андрей Василевский, пропустивший стартовый отрезок сезона из-за травмы и перенесённой операции. Почти два месяца без игровой практики не могли не отразиться негативным образом на форме россиянина, и пока что Василевский явно далёк от привычных кондиций.
По-прежнему практически максимальную нагрузку на себе несут голкиперы «Колорадо» и «Флориды» Александр Георгиев и Сергей Бобровский соответственно, тогда как вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл чуть меньше привычного количества матчей. Тому есть сразу две причины. Во-первых, у Игоря была небольшая травма, а во-вторых, американский ветеран Джонатан Куик подменяет россиянина просто блистательным образом, поэтому в «Рейнджерс» имели возможность не форсировать возвращение своего первого номера.
В «Айлендерс» российский тандем вратарей делает всё возможное для побед своей команды, но полевые хоккеисты подводят своих голкиперов, отсюда у 28-летнего Ильи Сорокина при высочайшем проценте отражённых бросков не лучшее соотношение побед к сыгранным матчам.
В свою очередь, плохи дела в «Торонто» у Ильи Самсонова, который демонстрирует ужасные статистические показатели и откровенно проигрывает конкуренцию американцу Джозефу Уоллу. Нестабильно смотрится в «Каролине» Пётр Кочетков, чередующий отличные встречи с неудачными, отсюда и столь слабый процент отражённых бросков.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Георгиев
|«Колорадо»
|19
|13
|2,89
|89,9
|1
|2
|Бобровский
|«Флорида»
|18
|11
|2,41
|91,2
|2
|3
|Сорокин
|«Айлендерс»
|14
|5
|3,10
|91,3
|2
|4
|Шестёркин
|«Рейнджерс»
|13
|9
|2,54
|91,5
|0
|5
|Самсонов
|«Торонто»
|10
|4
|3,58
|87,8
|0
|6
|Кочетков
|«Каролина»
|9
|3
|2,93
|87,8
|1
|7
|Варламов
|«Айлендерс»
|8
|4
|2,50
|92,6
|2
|8
|Просветов
|«Колорадо»
|5
|2
|2,35
|91,9
|0
|9
|Василевский
|«Тампа»
|3
|1
|2,71
|89,2
|0
В ноябре сменился лидер в импровизированной российской гонке бомбардиров НХЛ. На первое место вырвался выдавший невероятный месяц, в котором в том числе был исторический матч с шестью набранными очками, нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Неудивительно, что столь сумасшедшая результативность позволила 30-летнему россиянину возглавить не только гонку бомбардиров среди соотечественников, но и общий зачёт бомбардиров в североамериканской лиге. В российском же списке Кучеров потеснил на вторую позицию форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, а в топ-3 ворвался нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снизил темп в своей погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, зато после ассистентского дубля во встрече с «Анахаймом» (5:4) россиянин вплотную подобрался к великому юбилею. Следующее набранное очко позволит 38-летнему нападающему стать первым российским игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру в НХЛ.
Среди защитников первое место по очкам занимает Михаил Сергачёв из «Тампы», при этом показатель полезности игрока обороны «молний» является абсолютной катастрофой. В этом плане с положительной стороны выеделяется представитель «Флайерз» Егор Замула.
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Кучеров
|«Тампа»
|нападающий
|23
|39 (15+24)
|-1
|8
|2
|Панарин
|«Рейнджерс»
|нападающий
|21
|31 (12+19)
|+2
|6
|3
|Ничушкин
|«Колорадо»
|нападающий
|22
|21 (10+11)
|+7
|12
|4
|Малкин
|«Питтсбург»
|нападающий
|22
|20 (10+10)
|-2
|18
|5
|Капризов
|«Миннесота»
|нападающий
|21
|20 (7+13)
|-7
|10
|6
|Бучневич
|«Сент-Луис»
|нападающий
|20
|18 (8+10)
|+5
|10
|7
|Сергачёв
|«Тампа»
|защитник
|24
|16 (2+14)
|-13
|16
|8
|Кузьменко
|«Ванкувер»
|нападающий
|21
|15 (4+11)
|+3
|0
|9
|Овечкин
|«Вашингтон»
|нападающий
|20
|14 (5+9)
|-1
|6
|10
|Проворов
|«Коламбус»
|защитник
|24
|14 (2+12)
|-5
|2
|11
|Марченко
|«Коламбус»
|нападающий
|22
|13 (7+6)
|+3
|4
|12
|Тарасенко
|«Оттава»
|нападающий
|17
|13 (3+10)
|+6
|8
|13
|Михеев
|«Ванкувер»
|нападающий
|20
|12 (7+5)
|+1
|2
|14
|Минтюков
|«Анахайм»
|защитник
|23
|12 (1+11)
|-4
|8
|15
|Воронков
|«Коламбус»
|нападающий
|18
|11 (4+7)
|+3
|19
|16
|Наместников
|«Виннипег»
|нападающий
|22
|11 (2+9)
|+10
|4
|17
|Кузнецов
|«Вашингтон»
|нападающий
|18
|9 (4+5)
|-5
|20
|18
|Свечников
|«Каролина»
|нападающий
|13
|9 (1+8)
|+1
|18
|19
|Орлов
|«Каролина»
|защитник
|22
|9 (1+8)
|-4
|20
|20
|Барбашёв
|«Вегас»
|нападающий
|24
|8 (5+3)
|+6
|12
|21
|Дадонов
|«Даллас»
|нападающий
|21
|8 (4+4)
|-8
|2
|22
|Куликов
|«Флорида»
|защитник
|22
|8 (0+8)
|+4
|24
|23
|Торопченко
|«Сент-Луис»
|нападающий
|22
|7 (4+3)
|0
|16
|24
|Гавриков
|«Лос-Анджелес»
|защитник
|20
|6 (2+4)
|+5
|6
|25
|Задоров
|«Калгари»/«Ванкувер»
|защитник
|21
|6 (1+5)
|-6
|23
|26
|Тренин
|«Нэшвилл»
|нападающий
|21
|5 (4+1)
|+5
|4
|27
|Чинахов
|«Коламбус»
|нападающий
|13
|5 (3+2)
|-4
|2
|28
|Дорофеев
|«Вегас»
|нападающий
|12
|5 (1+4)
|+1
|2
|29
|Охотюк
|«Сан-Хосе»
|защитник
|13
|5 (0+5)
|-6
|18
|30
|Зуб
|«Оттава»
|защитник
|10
|4 (2+2)
|+3
|6
|31
|Замула
|«Филадельфия»
|защитник
|18
|4 (1+3)
|+10
|12
|32
|Романов
|«Айлендерс»
|защитник
|22
|4 (1+3)
|+2
|10
|33
|Костин
|«Детройт»
|нападающий
|18
|2 (1+1)
|+1
|27
|34
|Любушкин
|«Анахайм»
|защитник
|23
|2 (0+2)
|-8
|20
|35
|Алексеев
|«Вашингтон»
|защитник
|10
|1 (1+0)
|-1
|2
|36
|Зайцев
|«Чикаго»
|защитник
|6
|1 (1+0)
|+4
|2
|37
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|2
|1 (0+1)
|0
|0
|38
|Кныжов
|«Сан-Хосе»
|защитник
|10
|1 (0+1)
|-6
|6
|39
|Барабанов
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|6
|0 (0+0)
|-1
|2
|40
|Александров
|«Сент-Луис»
|нападающий
|6
|0 (0+0)
|0
|2
АХЛ
Пётр Кочетков после травмы Фредерика Андерсена прочно обосновался в основе «Каролины». Ярослав Аскаров входит в топ-5 лиги по коэффициенту надёжности (среди вратарей, сыгравших не менее семи матчей). Вадим Жеренко недавно оформил свой первый «сухарь» в АХЛ, а Георгий Романов успевает играть не только за «Барракуду», но и за «Уичиту».
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Жеренко
|«Спрингфилд»
|10
|6
|2,79
|92,1
|1
|2
|Аскаров
|«Милуоки»
|8
|4
|1,98
|92,1
|0
|3
|Кочетков
|«Сиракьюз»
|3
|3
|1,63
|93,2
|1
|4
|Романов
|«Сан-Хосе»
|8
|3
|3,5
|89,2
|0
В АХЛ количество россиян, сыгравших в этом сезоне, увеличилось с 32 до 36 человек. Во-первых, наконец восстановился после травмы Василий Пономарёв – и сразу же отправился путешествовать по Америке. Так как у «Каролины» в этом году нет фарм-клуба, то игроков приходится распределять по другим командам АХЛ. Пономарёв провёл два матча за «Тусон», после чего попросился туда, где провёл полтора предыдущих года – в «Чикаго». В середине ноября его запрос удовлетворили, и Василий сразу же принялся набирать очки. Уже сейчас он – шестой бомбардир команды.
Во-вторых, в АХЛ дебютировал защитник Артём Гурьев, который начинал сезон в ECHL. После трёх матчей за «Барракуду» он вернулся в «Уичиту». Нападающий «Калгари» Илья Николаев первый месяц провёл в запасе, но, попав в состав, с ходу забил гол, набрал очки в четырёх матчах подряд и пока из обоймы практически не выпадает.
Защитник Дмитрий Осипов, который играет в Америке всю профессиональную карьеру, был в «Херши» на просмотре, провёл три матча, после чего подписал полноценное соглашение до конца сезона. Он играет немного, но, помимо прочего, выступает наставником для Ивана Мирошниченко. Который и сам в ноябре успел посидеть пару матчей в запасе, но ноябрь закончил ударно – победным голом против «Уилкс-Бэрри».
Первая пятёрка российских бомбардиров в АХЛ являются лучшими в своих командах. Гущин, ко всему прочему, уже успел получить вызов в основу и провёл там два матча. Может, дождутся своего шанса и другие?
Дослужился до повышения и партнёр Гущина Никита Охотюк, весь ноябрь он провёл в НХЛ. За 13 матчей в составе «Шаркс» он вышел на четвёртое место в команде по блокированным броскам (27) и на шестое – по силовым приёмам (23).
Отметим также возвращение Василия Подколзина — после травмы у него две передачи в четырёх играх за «Эбботсдорф».
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Денисенко
|«Хендерсон»
|нападающий
|19
|19 (8+11)
|+3
|16
|2
|Чибриков
|«Манитоба»
|нападающий
|16
|17 (8+9)
|-9
|6
|3
|Гущин
|«Сан-Хосе»
|нападающий
|16
|15 (6+9)
|-1
|6
|4
|Исхаков
|«Бриджпорт»
|нападающий
|18
|15 (6+9)
|-5
|10
|5
|Гурьянов
|«Милуоки»
|нападающий
|15
|15 (5+10)
|+6
|4
|6
|Грошев
|«Сиракьюз»
|нападающий
|17
|14 (8+6)
|+4
|6
|7
|Мальцев
|«Онтарио»
|нападающий
|18
|13 (4+9)
|+1
|8
|8
|Меркулов
|«Провиденс»
|нападающий
|19
|12 (4+8)
|-5
|2
|9
|Мирошниченко
|«Херши»
|нападающий
|19
|11 (5+4)
|+6
|9
|10
|Афанасьев
|«Милуоки»
|нападающий
|16
|10 (6+4)
|+2
|9
|11
|Свечков
|«Милуоки»
|нападающий
|16
|10 (5+5)
|+6
|2
|12
|Подколзин
|«Эбботсдорф»
|нападающий
|10
|9 (5+4)
|-1
|2
|13
|Абрамов
|«Спрингфилд»
|нападающий
|15
|9 (3+6)
|0
|8
|14
|Соколов
|«Белльвиль»
|нападающий
|17
|9 (3+6)
|-13
|12
|15
|Новиков
|«Рочестер»
|защитник
|16
|8 (0+8)
|+6
|4
|16
|Овчинников
|«Торонто»
|нападающий
|10
|7 (6+1)
|+4
|0
|17
|Пономарёв
|«Чикаго»
|нападающий
|9
|7 (2+5)
|-5
|2
|18
|Мухамадуллин
|«Сан-Хосе»
|защитник
|17
|7 (1+6)
|-7
|4
|19
|Ибрагимов
|«Ютика»
|нападающий
|13
|6 (3+3)
|+1
|0
|20
|Тринеев
|«Херши»
|нападающий
|14
|6 (3+3)
|+5
|4
|21
|Мисюль
|«Ютика»
|защитник
|15
|6 (2+4)
|+3
|13
|22
|Кисаков
|«Рочестер»
|нападающий
|10
|5 (3+2)
|-7
|2
|23
|Саморуков
|«Уилкс-Бэрри»
|защитник
|15
|5 (1+4)
|-1
|4
|24
|Чинахов
|«Кливленд»
|нападающий
|3
|4 (3+1)
|0
|2
|25
|Николаев
|«Калгари»
|нападающий
|7
|4 (2+2)
|+1
|0
|26
|Неучев
|«Рочестер»
|нападающий
|12
|4 (2+2)
|+1
|2
|27
|Князев
|«Манитоба»
|защитник
|13
|3 (0+3)
|-7
|14
|28
|Петров
|«Бейкерсфилд»
|нападающий
|13
|2 (1+1)
|+1
|2
|29
|Чайка
|«Хендерсон»
|защитник
|16
|2 (0+2)
|-3
|6
|30
|Кузнецов
|«Калгари»
|защитник
|18
|2 (0+2)
|+2
|6
|31
|Павлычев
|«Онтарио»
|нападающий
|2
|1 (0+1)
|+2
|2
|32
|Воронков
|«Кливленд»
|нападающий
|4
|1 (0+1)
|-1
|2
|33
|Охотюк
|«Сан-Хосе»
|защитник
|5
|1 (0+1)
|-4
|4
|34
|Грушников
|«Техас»
|защитник
|12
|1 (0+1)
|0
|4
|35
|Гурьев
|«Сан-Хосе»
|защитник
|3
|0
|-1
|2
|36
|Осипов
|«Херши»
|защитник
|3
|0
|-2
|5
CHL
Интересные события происходили в ноябре в молодёжных лигах Канады. Пару дней назад состоялся дебют в ОХЛ нападающего Дианова – начало сезона он провёл в юношеской лиге Торонто, а в первом же матче за «Ниагару» отметился заброшенной шайбой.
Кроме того, Валентин Жугин был обменян из «Сагино» в «Виндзор», а проспект «Рейнджерс» Максим Барбашёв не успел освоиться в «Шавинигане», как сменил прописку на «Римуски». Там он, кстати, смог сменить номер с 89-го на 49-й – в честь брата Ивана, двукратного обладателя Кубка Стэнли.
Отметим и проспекта «Баффало» Всеволода Комарова. Защитник не только является вторым ассистентом команды, но и лидирует в лиге Квебека по штрафным минутам! Причём он даже ни разу не дрался, просто играет очень жёстко.
|№
|Игрок
|Команда
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Прищепов
|«Викториавиль», QMJHL
|нападающий
|24
|25 (11+14)
|+4
|32
|2
|Кудрявцев
|«Су», OHL
|защитник
|25
|22 (3+19)
|+10
|4
|3
|Горюнов
|«Викториавиль», QMJHL
|нападающий
|25
|19 (10+9)
|+7
|12
|4
|Газизов
|«Лондон», OHL
|нападающий
|24
|18 (9+9)
|+6
|15
|5
|Жугин
|«Виндзор», OHL
|нападающий
|24
|17 (11+6)
|-9
|13
|6
|Комаров
|«Квебек», QMJHL
|нападающий
|21
|16 (2+14)
|0
|51
|7
|Барбашёв
|«Римуски», QMJHL
|нападающий
|19
|13 (4+9)
|-6
|14
|8
|Малявин
|«Брэндон», WHL
|защитник
|25
|8 (1+7)
|-7
|12
|9
|Муранов
|«Калгари», WHL
|нападающий
|22
|7 (3+4)
|+7
|21
|10
|Соболев
|«Ниагара», OHL
|защитник
|21
|7 (1+6)
|+2
|23
|11
|Фролов
|«Ниагара», OHL
|защитник
|23
|5 (0+5)
|-9
|14
|12
|Дианов
|«Ниагара», OHL
|нападающий
|1
|1 (1+0)
|0
|0
|13
|Торопцев
|«Эри», OHL
|нападающий
|9
|0
|-1
|9
NCAA
Ударнее всех провели ноябрь Антон Рубцов и Никита Никора. Нападающий команды университета Аляски набрал девять очков в шести матчах и вырвался в лидеры среди российских игроков, опередив Сарданяна и Суниева. У Никоры – шесть очков в пяти матчах ноября, первые очки в лиге набрали также Тертышный и Кабанов.
Единственный российский вратарь в NCAA Сергеев в ноябре не смог одержать ни одной победы, а его процент отражённых бросков опустился ниже отметки 90.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Сергеев
|ун. Коннектикута
|6
|2
|2,82
|89,7
|0
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Рубцов
|ун. Аляски
|нападающий
|10
|13 (4+9)
|+2
|2
|2
|Сарданян
|ун. Нью-Гэмпшира
|нападающий
|11
|8 (3+5)
|-2
|2
|3
|Суниев
|ун. Массачусетса
|нападающий
|12
|6 (4+2)
|-3
|15
|4
|Никора
|Дартмутский колледж
|нападающий
|7
|6 (1+5)
|-1
|2
|5
|Хохлачёв
|Американский международный колледж
|нападающий
|12
|5 (3+2)
|+4
|14
|6
|Кабанов
|ун. Северного Мичигана
|нападающий
|8
|2 (1+1)
|0
|2
|7
|Спицеров
|ун. Вермонта
|нападающий
|9
|2 (1+1)
|-2
|0
|8
|Тертышный
|колледж Стоунхилл
|защитник
|14
|1 (0+1)
|-15
|6
|9
|Бородаенко
|колледж Мерримак
|нападающий
|2
|0
|+1
|0
USHL
В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. На старте сезона просто прекрасно шли дела у нападающего «Маскегона» Матвея Гридина. После завершения октября 17-летний нападающий демонстрировал результативность 1,5 очка в среднем за матч и занимал второе место в гонке бомбардиров в лиге. Ноябрь Матвей провёл чуть более скромно, вследствие чего упал на третью строчку в рейтинге. Однако его отставание от шведа Эрика Пальссона составляет всего три результативных действия. В российской же гонке бомбардиров у Матвея конкурентов нет.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Егоров
|«Омаха»
|10
|2
|2,87
|92,0
|1
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Гридин
|«Маскегон»
|нападающий
|21
|24 (12+12)
|+2
|26
|2
|Низамеев
|«Три-Сити»
|нападающий
|19
|13 (5+8)
|+4
|18
|3
|Чалый
|«Су-Фолс»
|защитник
|18
|9 (5+4)
|+1
|6
|4
|Лукашевич
|«Три-Сити»
|защитник
|17
|9 (3+6)
|+4
|4
|5
|Воронин
|«Янгстаун»
|нападающий
|19
|7 (2+5)
|-1
|25
|6
|Рыбаков
|«Су-Фолс»
|защитник
|20
|6 (3+3)
|+5
|10
|7
|Воробьёв
|«Маскегон»
|нападающий
|1
|0 (0+0)
|-2
|0
|8
|Катин
|«Маскегон»
|защитник
|12
|9 (0+0)
|-3
|2
ECHL
Любопытно, что месяц назад почти такое же распределение игроков наблюдалось и в Хоккейной лиге Восточного побережья, где на конец октября были задействованы один российский вратарь и восемь полевых игроков. Но в ноябре российское представительство в ECHL увеличилось и достигло общей отметки в 13 человек.
Последним из россиян оказался задействован бывший голкипер системы «Автомобилиста» Георгий Романов, который был спущен в ECHL после не самых удачных матчей в АХЛ. Лучше же всего идут дела у 25-летнего нападающего «Канзаса» Максима Андреева, занимающего четвёртое место в гонке бомбардиров во всей лиге.
|№
|Голкипер
|Клуб
|Матчи
|Победы
|КН
|%ОБ
|«0»
|1
|Пекса
|«Ньюфаундленд»
|3
|1
|5,00
|83,3
|0
|2
|Романов
|«Уичита»
|1
|1
|3,90
|85,7
|0
|№
|Игрок
|Клуб
|Позиция
|Матчи
|Очки
|+/-
|Штраф
|1
|Андреев
|«Канзас»
|нападающий
|18
|24 (5+19)
|+6
|12
|2
|Тимофеев
|«Норфолк»
|нападающий
|14
|10 (3+7)
|+6
|18
|3
|Павлычёв
|«Гринвилль»
|нападающий
|6
|8 (3+5)
|+4
|2
|4
|Евдокимов
|«Тулса»
|нападающий
|7
|7 (1+6)
|+4
|6
|5
|Тютяев
|«Толедо»
|нападающий
|14
|6 (1+5)
|-8
|6
|6
|Баканов
|«Вустер»
|нападающий
|12
|5 (3+2)
|+2
|26
|7
|Смирнов
|«Норфолк»
|нападающий
|4
|4 (0+4)
|0
|6
|8
|Гурьев
|«Уичита»
|защитник
|4
|1 (0+1)
|-3
|2
|9
|Кулаков
|«Вустер»
|защитник
|12
|1 (0+1)
|-3
|19
|10
|Юшкевич
|«Уичита»
|защитник
|2
|0 (0+0)
|-2
|2
|11
|Жуков
|«Уичита»
|нападающий
|2
|0 (0+0)
|+1
|0