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Все российские игроки за океаном, НХЛ, АХЛ, юниорские лиги, полная статистика, как играют наши хоккеисты

Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — зверь, Овечкин штурмует исторический олимп
Сергей Емельянов Елена Кузнецова
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Расклад по всем русским в Америке
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Ключевая статистика почти по 130 представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» возобновляет рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, будем рассказывать о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США. Ровно месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам октября, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на конец ноября.

НХЛ

В первый месяц регулярного чемпионата НХЛ в главной хоккейной лиге мира было задействовано восемь российских вратарей. В ноябре к ним добавился основной голкипер «Тампы» Андрей Василевский, пропустивший стартовый отрезок сезона из-за травмы и перенесённой операции. Почти два месяца без игровой практики не могли не отразиться негативным образом на форме россиянина, и пока что Василевский явно далёк от привычных кондиций.

По-прежнему практически максимальную нагрузку на себе несут голкиперы «Колорадо» и «Флориды» Александр Георгиев и Сергей Бобровский соответственно, тогда как вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл чуть меньше привычного количества матчей. Тому есть сразу две причины. Во-первых, у Игоря была небольшая травма, а во-вторых, американский ветеран Джонатан Куик подменяет россиянина просто блистательным образом, поэтому в «Рейнджерс» имели возможность не форсировать возвращение своего первого номера.

В «Айлендерс» российский тандем вратарей делает всё возможное для побед своей команды, но полевые хоккеисты подводят своих голкиперов, отсюда у 28-летнего Ильи Сорокина при высочайшем проценте отражённых бросков не лучшее соотношение побед к сыгранным матчам.

В свою очередь, плохи дела в «Торонто» у Ильи Самсонова, который демонстрирует ужасные статистические показатели и откровенно проигрывает конкуренцию американцу Джозефу Уоллу. Нестабильно смотрится в «Каролине» Пётр Кочетков, чередующий отличные встречи с неудачными, отсюда и столь слабый процент отражённых бросков.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Георгиев«Колорадо»19132,8989,91
2Бобровский«Флорида»18112,4191,22
3Сорокин«Айлендерс»1453,1091,32
4Шестёркин«Рейнджерс»1392,5491,50
5Самсонов«Торонто»1043,5887,80
6Кочетков«Каролина»932,9387,81
7Варламов«Айлендерс»842,5092,62
8Просветов«Колорадо»522,3591,90
9Василевский«Тампа»312,7189,20

В ноябре сменился лидер в импровизированной российской гонке бомбардиров НХЛ. На первое место вырвался выдавший невероятный месяц, в котором в том числе был исторический матч с шестью набранными очками, нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Неудивительно, что столь сумасшедшая результативность позволила 30-летнему россиянину возглавить не только гонку бомбардиров среди соотечественников, но и общий зачёт бомбардиров в североамериканской лиге. В российском же списке Кучеров потеснил на вторую позицию форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, а в топ-3 ворвался нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

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Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снизил темп в своей погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, зато после ассистентского дубля во встрече с «Анахаймом» (5:4) россиянин вплотную подобрался к великому юбилею. Следующее набранное очко позволит 38-летнему нападающему стать первым российским игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру в НХЛ.

Среди защитников первое место по очкам занимает Михаил Сергачёв из «Тампы», при этом показатель полезности игрока обороны «молний» является абсолютной катастрофой. В этом плане с положительной стороны выеделяется представитель «Флайерз» Егор Замула.

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Кучеров«Тампа»нападающий2339 (15+24)-18
2Панарин«Рейнджерс»нападающий2131 (12+19)+26
3Ничушкин«Колорадо»нападающий2221 (10+11)+712
4Малкин«Питтсбург»нападающий2220 (10+10)-218
5Капризов«Миннесота»нападающий2120 (7+13)-710
6Бучневич«Сент-Луис»нападающий2018 (8+10)+510
7Сергачёв«Тампа»защитник2416 (2+14)-1316
8Кузьменко«Ванкувер»нападающий2115 (4+11)+30
9Овечкин«Вашингтон»нападающий2014 (5+9)-16
10Проворов«Коламбус»защитник2414 (2+12)-52
11Марченко«Коламбус»нападающий2213 (7+6)+34
12Тарасенко«Оттава»нападающий1713 (3+10)+68
13Михеев«Ванкувер»нападающий2012 (7+5)+12
14Минтюков«Анахайм»защитник2312 (1+11)-48
15Воронков«Коламбус»нападающий1811 (4+7)+319
16Наместников«Виннипег»нападающий2211 (2+9)+104
17Кузнецов«Вашингтон»нападающий189 (4+5)-520
18Свечников«Каролина»нападающий139 (1+8)+118
19Орлов«Каролина»защитник229 (1+8)-420
20Барбашёв«Вегас»нападающий248 (5+3)+612
21Дадонов«Даллас»нападающий218 (4+4)-82
22Куликов«Флорида»защитник228 (0+8)+424
23Торопченко«Сент-Луис»нападающий227 (4+3)016
24Гавриков«Лос-Анджелес»защитник206 (2+4)+56
25Задоров«Калгари»/«Ванкувер»защитник216 (1+5)-623
26Тренин«Нэшвилл»нападающий215 (4+1)+54
27Чинахов«Коламбус»нападающий135 (3+2)-42
28Дорофеев«Вегас»нападающий125 (1+4)+12
29Охотюк«Сан-Хосе»защитник135 (0+5)-618
30Зуб«Оттава»защитник104 (2+2)+36
31Замула«Филадельфия»защитник184 (1+3)+1012
32Романов«Айлендерс»защитник224 (1+3)+210
33Костин«Детройт»нападающий182 (1+1)+127
34Любушкин«Анахайм»защитник232 (0+2)-820
35Алексеев«Вашингтон»защитник101 (1+0)-12
36Зайцев«Чикаго»защитник61 (1+0)+42
37Гущин«Сан-Хосе»нападающий21 (0+1)00
38Кныжов«Сан-Хосе»защитник101 (0+1)-66
39Барабанов«Сан-Хосе»нападающий60 (0+0)-12
40Александров«Сент-Луис»нападающий60 (0+0)02
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АХЛ

Пётр Кочетков после травмы Фредерика Андерсена прочно обосновался в основе «Каролины». Ярослав Аскаров входит в топ-5 лиги по коэффициенту надёжности (среди вратарей, сыгравших не менее семи матчей). Вадим Жеренко недавно оформил свой первый «сухарь» в АХЛ, а Георгий Романов успевает играть не только за «Барракуду», но и за «Уичиту».

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Жеренко«Спрингфилд»1062,7992,11
2Аскаров«Милуоки»841,9892,10
3Кочетков«Сиракьюз»331,6393,21
4Романов«Сан-Хосе»833,589,20

В АХЛ количество россиян, сыгравших в этом сезоне, увеличилось с 32 до 36 человек. Во-первых, наконец восстановился после травмы Василий Пономарёв – и сразу же отправился путешествовать по Америке. Так как у «Каролины» в этом году нет фарм-клуба, то игроков приходится распределять по другим командам АХЛ. Пономарёв провёл два матча за «Тусон», после чего попросился туда, где провёл полтора предыдущих года – в «Чикаго». В середине ноября его запрос удовлетворили, и Василий сразу же принялся набирать очки. Уже сейчас он – шестой бомбардир команды.

Во-вторых, в АХЛ дебютировал защитник Артём Гурьев, который начинал сезон в ECHL. После трёх матчей за «Барракуду» он вернулся в «Уичиту». Нападающий «Калгари» Илья Николаев первый месяц провёл в запасе, но, попав в состав, с ходу забил гол, набрал очки в четырёх матчах подряд и пока из обоймы практически не выпадает.

Защитник Дмитрий Осипов, который играет в Америке всю профессиональную карьеру, был в «Херши» на просмотре, провёл три матча, после чего подписал полноценное соглашение до конца сезона. Он играет немного, но, помимо прочего, выступает наставником для Ивана Мирошниченко. Который и сам в ноябре успел посидеть пару матчей в запасе, но ноябрь закончил ударно – победным голом против «Уилкс-Бэрри».

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Российский защитник «Сан-Хосе» Охотюк «впечатал» в борт нападающего «Вашингтона»

Первая пятёрка российских бомбардиров в АХЛ являются лучшими в своих командах. Гущин, ко всему прочему, уже успел получить вызов в основу и провёл там два матча. Может, дождутся своего шанса и другие?

Дослужился до повышения и партнёр Гущина Никита Охотюк, весь ноябрь он провёл в НХЛ. За 13 матчей в составе «Шаркс» он вышел на четвёртое место в команде по блокированным броскам (27) и на шестое – по силовым приёмам (23).

Отметим также возвращение Василия Подколзина — после травмы у него две передачи в четырёх играх за «Эбботсдорф».

ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Денисенко«Хендерсон»нападающий1919 (8+11)+316
2Чибриков«Манитоба»нападающий1617 (8+9)-96
3Гущин«Сан-Хосе»нападающий1615 (6+9)-16
4Исхаков«Бриджпорт»нападающий1815 (6+9)-510
5Гурьянов«Милуоки»нападающий1515 (5+10)+64
6Грошев«Сиракьюз»нападающий1714 (8+6)+46
7Мальцев«Онтарио»нападающий1813 (4+9)+18
8Меркулов«Провиденс»нападающий1912 (4+8)-52
9Мирошниченко«Херши»нападающий1911 (5+4)+69
10Афанасьев«Милуоки»нападающий1610 (6+4)+29
11Свечков«Милуоки»нападающий1610 (5+5)+62
12Подколзин«Эбботсдорф»нападающий109 (5+4)-12
13Абрамов«Спрингфилд»нападающий159 (3+6)08
14Соколов«Белльвиль»нападающий179 (3+6)-1312
15Новиков«Рочестер»защитник168 (0+8)+64
16Овчинников«Торонто»нападающий107 (6+1)+40
17Пономарёв«Чикаго»нападающий97 (2+5)-52
18Мухамадуллин«Сан-Хосе»защитник177 (1+6)-74
19Ибрагимов«Ютика»нападающий136 (3+3)+10
20Тринеев«Херши»нападающий146 (3+3)+54
21Мисюль«Ютика»защитник156 (2+4)+313
22Кисаков«Рочестер»нападающий105 (3+2)-72
23Саморуков«Уилкс-Бэрри»защитник155 (1+4)-14
24Чинахов«Кливленд»нападающий34 (3+1)02
25Николаев«Калгари»нападающий74 (2+2)+10
26Неучев«Рочестер»нападающий124 (2+2)+12
27Князев«Манитоба»защитник133 (0+3)-714
28Петров«Бейкерсфилд»нападающий132 (1+1)+12
29Чайка«Хендерсон»защитник162 (0+2)-36
30Кузнецов«Калгари»защитник182 (0+2)+26
31Павлычев«Онтарио»нападающий21 (0+1)+22
32Воронков«Кливленд»нападающий41 (0+1)-12
33Охотюк«Сан-Хосе»защитник51 (0+1)-44
34Грушников«Техас»защитник121 (0+1)04
35Гурьев«Сан-Хосе»защитник30-12
36Осипов«Херши»защитник30-25

CHL

Интересные события происходили в ноябре в молодёжных лигах Канады. Пару дней назад состоялся дебют в ОХЛ нападающего Дианова – начало сезона он провёл в юношеской лиге Торонто, а в первом же матче за «Ниагару» отметился заброшенной шайбой.

Кроме того, Валентин Жугин был обменян из «Сагино» в «Виндзор», а проспект «Рейнджерс» Максим Барбашёв не успел освоиться в «Шавинигане», как сменил прописку на «Римуски». Там он, кстати, смог сменить номер с 89-го на 49-й – в честь брата Ивана, двукратного обладателя Кубка Стэнли.

Отметим и проспекта «Баффало» Всеволода Комарова. Защитник не только является вторым ассистентом команды, но и лидирует в лиге Квебека по штрафным минутам! Причём он даже ни разу не дрался, просто играет очень жёстко.

ИгрокКомандаПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Прищепов«Викториавиль», QMJHLнападающий2425 (11+14)+432
2Кудрявцев«Су», OHLзащитник2522 (3+19)+104
3Горюнов«Викториавиль», QMJHLнападающий2519 (10+9)+712
4Газизов«Лондон», OHLнападающий2418 (9+9)+615
5Жугин«Виндзор», OHLнападающий2417 (11+6)-913
6Комаров«Квебек», QMJHLнападающий2116 (2+14)051
7Барбашёв«Римуски», QMJHLнападающий1913 (4+9)-614
8Малявин«Брэндон», WHLзащитник258 (1+7)-712
9Муранов«Калгари», WHLнападающий227 (3+4)+721
10Соболев«Ниагара», OHLзащитник217 (1+6)+223
11Фролов«Ниагара», OHLзащитник235 (0+5)-914
12Дианов«Ниагара», OHLнападающий11 (1+0)00
13Торопцев«Эри», OHLнападающий90-19

NCAA

Ударнее всех провели ноябрь Антон Рубцов и Никита Никора. Нападающий команды университета Аляски набрал девять очков в шести матчах и вырвался в лидеры среди российских игроков, опередив Сарданяна и Суниева. У Никоры – шесть очков в пяти матчах ноября, первые очки в лиге набрали также Тертышный и Кабанов.

Единственный российский вратарь в NCAA Сергеев в ноябре не смог одержать ни одной победы, а его процент отражённых бросков опустился ниже отметки 90.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Сергеевун. Коннектикута622,8289,70
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Рубцовун. Аляскинападающий1013 (4+9)+22
2Сарданянун. Нью-Гэмпширанападающий118 (3+5)-22
3Суниевун. Массачусетсанападающий126 (4+2)-315
4НикораДартмутский колледжнападающий76 (1+5)-12
5ХохлачёвАмериканский международный колледжнападающий125 (3+2)+414
6Кабановун. Северного Мичигананападающий82 (1+1)02
7Спицеровун. Вермонтанападающий92 (1+1)-20
8Тертышныйколледж Стоунхиллзащитник141 (0+1)-156
9Бородаенкоколледж Мерримакнападающий20+10

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. На старте сезона просто прекрасно шли дела у нападающего «Маскегона» Матвея Гридина. После завершения октября 17-летний нападающий демонстрировал результативность 1,5 очка в среднем за матч и занимал второе место в гонке бомбардиров в лиге. Ноябрь Матвей провёл чуть более скромно, вследствие чего упал на третью строчку в рейтинге. Однако его отставание от шведа Эрика Пальссона составляет всего три результативных действия. В российской же гонке бомбардиров у Матвея конкурентов нет.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Егоров«Омаха»1022,8792,01
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Гридин«Маскегон»нападающий2124 (12+12)+226
2Низамеев«Три-Сити»нападающий1913 (5+8)+418
3Чалый«Су-Фолс»защитник189 (5+4)+16
4Лукашевич«Три-Сити»защитник179 (3+6)+44
5Воронин«Янгстаун»нападающий197 (2+5)-125
6Рыбаков«Су-Фолс»защитник206 (3+3)+510
7Воробьёв«Маскегон»нападающий10 (0+0)-20
8Катин«Маскегон»защитник129 (0+0)-32

ECHL

Любопытно, что месяц назад почти такое же распределение игроков наблюдалось и в Хоккейной лиге Восточного побережья, где на конец октября были задействованы один российский вратарь и восемь полевых игроков. Но в ноябре российское представительство в ECHL увеличилось и достигло общей отметки в 13 человек.

Последним из россиян оказался задействован бывший голкипер системы «Автомобилиста» Георгий Романов, который был спущен в ECHL после не самых удачных матчей в АХЛ. Лучше же всего идут дела у 25-летнего нападающего «Канзаса» Максима Андреева, занимающего четвёртое место в гонке бомбардиров во всей лиге.

ГолкиперКлубМатчиПобедыКН%ОБ«0»
1Пекса«Ньюфаундленд»315,0083,30
2Романов«Уичита»113,9085,70
ИгрокКлубПозицияМатчиОчки+/-Штраф
1Андреев«Канзас»нападающий1824 (5+19)+612
2Тимофеев«Норфолк»нападающий1410 (3+7)+618
3Павлычёв«Гринвилль»нападающий68 (3+5)+42
4Евдокимов«Тулса»нападающий77 (1+6)+46
5Тютяев«Толедо»нападающий146 (1+5)-86
6Баканов«Вустер»нападающий125 (3+2)+226
7Смирнов«Норфолк»нападающий44 (0+4)06
8Гурьев«Уичита»защитник41 (0+1)-32
9Кулаков«Вустер»защитник121 (0+1)-319
10Юшкевич«Уичита»защитник20 (0+0)-22
11Жуков«Уичита»нападающий20 (0+0)+10
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