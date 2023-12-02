Расклад по всем русским в Америке. Кучеров — зверь, Овечкин штурмует исторический олимп

Ключевая статистика почти по 130 представителям российского хоккея за океаном — от НХЛ до студенческих команд США.

«Чемпионат» возобновляет рубрику о российских хоккеистах в Северной Америке. Не ограничиваясь одной лишь НХЛ, будем рассказывать о ребятах, которые выступают в молодёжных лигах, АХЛ, ECHL и даже студенческих командах США. Ровно месяц назад мы подводили промежуточные результаты по итогам октября, а в этой статье расскажем, что показали наши игроки по состоянию на конец ноября.

НХЛ

В первый месяц регулярного чемпионата НХЛ в главной хоккейной лиге мира было задействовано восемь российских вратарей. В ноябре к ним добавился основной голкипер «Тампы» Андрей Василевский, пропустивший стартовый отрезок сезона из-за травмы и перенесённой операции. Почти два месяца без игровой практики не могли не отразиться негативным образом на форме россиянина, и пока что Василевский явно далёк от привычных кондиций.

По-прежнему практически максимальную нагрузку на себе несут голкиперы «Колорадо» и «Флориды» Александр Георгиев и Сергей Бобровский соответственно, тогда как вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин провёл чуть меньше привычного количества матчей. Тому есть сразу две причины. Во-первых, у Игоря была небольшая травма, а во-вторых, американский ветеран Джонатан Куик подменяет россиянина просто блистательным образом, поэтому в «Рейнджерс» имели возможность не форсировать возвращение своего первого номера.

В «Айлендерс» российский тандем вратарей делает всё возможное для побед своей команды, но полевые хоккеисты подводят своих голкиперов, отсюда у 28-летнего Ильи Сорокина при высочайшем проценте отражённых бросков не лучшее соотношение побед к сыгранным матчам.

В свою очередь, плохи дела в «Торонто» у Ильи Самсонова, который демонстрирует ужасные статистические показатели и откровенно проигрывает конкуренцию американцу Джозефу Уоллу. Нестабильно смотрится в «Каролине» Пётр Кочетков, чередующий отличные встречи с неудачными, отсюда и столь слабый процент отражённых бросков.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Георгиев «Колорадо» 19 13 2,89 89,9 1 2 Бобровский «Флорида» 18 11 2,41 91,2 2 3 Сорокин «Айлендерс» 14 5 3,10 91,3 2 4 Шестёркин «Рейнджерс» 13 9 2,54 91,5 0 5 Самсонов «Торонто» 10 4 3,58 87,8 0 6 Кочетков «Каролина» 9 3 2,93 87,8 1 7 Варламов «Айлендерс» 8 4 2,50 92,6 2 8 Просветов «Колорадо» 5 2 2,35 91,9 0 9 Василевский «Тампа» 3 1 2,71 89,2 0

В ноябре сменился лидер в импровизированной российской гонке бомбардиров НХЛ. На первое место вырвался выдавший невероятный месяц, в котором в том числе был исторический матч с шестью набранными очками, нападающий «Тампы» Никита Кучеров. Неудивительно, что столь сумасшедшая результативность позволила 30-летнему россиянину возглавить не только гонку бомбардиров среди соотечественников, но и общий зачёт бомбардиров в североамериканской лиге. В российском же списке Кучеров потеснил на вторую позицию форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина, а в топ-3 ворвался нападающий «Колорадо» Валерий Ничушкин.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин снизил темп в своей погоне за снайперским рекордом Уэйна Гретцки, зато после ассистентского дубля во встрече с «Анахаймом» (5:4) россиянин вплотную подобрался к великому юбилею. Следующее набранное очко позволит 38-летнему нападающему стать первым российским игроком в истории НХЛ, набравшим 1500 очков за карьеру в НХЛ.

Среди защитников первое место по очкам занимает Михаил Сергачёв из «Тампы», при этом показатель полезности игрока обороны «молний» является абсолютной катастрофой. В этом плане с положительной стороны выеделяется представитель «Флайерз» Егор Замула.

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Кучеров «Тампа» нападающий 23 39 (15+24) -1 8 2 Панарин «Рейнджерс» нападающий 21 31 (12+19) +2 6 3 Ничушкин «Колорадо» нападающий 22 21 (10+11) +7 12 4 Малкин «Питтсбург» нападающий 22 20 (10+10) -2 18 5 Капризов «Миннесота» нападающий 21 20 (7+13) -7 10 6 Бучневич «Сент-Луис» нападающий 20 18 (8+10) +5 10 7 Сергачёв «Тампа» защитник 24 16 (2+14) -13 16 8 Кузьменко «Ванкувер» нападающий 21 15 (4+11) +3 0 9 Овечкин «Вашингтон» нападающий 20 14 (5+9) -1 6 10 Проворов «Коламбус» защитник 24 14 (2+12) -5 2 11 Марченко «Коламбус» нападающий 22 13 (7+6) +3 4 12 Тарасенко «Оттава» нападающий 17 13 (3+10) +6 8 13 Михеев «Ванкувер» нападающий 20 12 (7+5) +1 2 14 Минтюков «Анахайм» защитник 23 12 (1+11) -4 8 15 Воронков «Коламбус» нападающий 18 11 (4+7) +3 19 16 Наместников «Виннипег» нападающий 22 11 (2+9) +10 4 17 Кузнецов «Вашингтон» нападающий 18 9 (4+5) -5 20 18 Свечников «Каролина» нападающий 13 9 (1+8) +1 18 19 Орлов «Каролина» защитник 22 9 (1+8) -4 20 20 Барбашёв «Вегас» нападающий 24 8 (5+3) +6 12 21 Дадонов «Даллас» нападающий 21 8 (4+4) -8 2 22 Куликов «Флорида» защитник 22 8 (0+8) +4 24 23 Торопченко «Сент-Луис» нападающий 22 7 (4+3) 0 16 24 Гавриков «Лос-Анджелес» защитник 20 6 (2+4) +5 6 25 Задоров «Калгари»/«Ванкувер» защитник 21 6 (1+5) -6 23 26 Тренин «Нэшвилл» нападающий 21 5 (4+1) +5 4 27 Чинахов «Коламбус» нападающий 13 5 (3+2) -4 2 28 Дорофеев «Вегас» нападающий 12 5 (1+4) +1 2 29 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 13 5 (0+5) -6 18 30 Зуб «Оттава» защитник 10 4 (2+2) +3 6 31 Замула «Филадельфия» защитник 18 4 (1+3) +10 12 32 Романов «Айлендерс» защитник 22 4 (1+3) +2 10 33 Костин «Детройт» нападающий 18 2 (1+1) +1 27 34 Любушкин «Анахайм» защитник 23 2 (0+2) -8 20 35 Алексеев «Вашингтон» защитник 10 1 (1+0) -1 2 36 Зайцев «Чикаго» защитник 6 1 (1+0) +4 2 37 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 2 1 (0+1) 0 0 38 Кныжов «Сан-Хосе» защитник 10 1 (0+1) -6 6 39 Барабанов «Сан-Хосе» нападающий 6 0 (0+0) -1 2 40 Александров «Сент-Луис» нападающий 6 0 (0+0) 0 2

АХЛ

Пётр Кочетков после травмы Фредерика Андерсена прочно обосновался в основе «Каролины». Ярослав Аскаров входит в топ-5 лиги по коэффициенту надёжности (среди вратарей, сыгравших не менее семи матчей). Вадим Жеренко недавно оформил свой первый «сухарь» в АХЛ, а Георгий Романов успевает играть не только за «Барракуду», но и за «Уичиту».

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Жеренко «Спрингфилд» 10 6 2,79 92,1 1 2 Аскаров «Милуоки» 8 4 1,98 92,1 0 3 Кочетков «Сиракьюз» 3 3 1,63 93,2 1 4 Романов «Сан-Хосе» 8 3 3,5 89,2 0

В АХЛ количество россиян, сыгравших в этом сезоне, увеличилось с 32 до 36 человек. Во-первых, наконец восстановился после травмы Василий Пономарёв – и сразу же отправился путешествовать по Америке. Так как у «Каролины» в этом году нет фарм-клуба, то игроков приходится распределять по другим командам АХЛ. Пономарёв провёл два матча за «Тусон», после чего попросился туда, где провёл полтора предыдущих года – в «Чикаго». В середине ноября его запрос удовлетворили, и Василий сразу же принялся набирать очки. Уже сейчас он – шестой бомбардир команды.

Во-вторых, в АХЛ дебютировал защитник Артём Гурьев, который начинал сезон в ECHL. После трёх матчей за «Барракуду» он вернулся в «Уичиту». Нападающий «Калгари» Илья Николаев первый месяц провёл в запасе, но, попав в состав, с ходу забил гол, набрал очки в четырёх матчах подряд и пока из обоймы практически не выпадает.

Защитник Дмитрий Осипов, который играет в Америке всю профессиональную карьеру, был в «Херши» на просмотре, провёл три матча, после чего подписал полноценное соглашение до конца сезона. Он играет немного, но, помимо прочего, выступает наставником для Ивана Мирошниченко. Который и сам в ноябре успел посидеть пару матчей в запасе, но ноябрь закончил ударно – победным голом против «Уилкс-Бэрри».

Первая пятёрка российских бомбардиров в АХЛ являются лучшими в своих командах. Гущин, ко всему прочему, уже успел получить вызов в основу и провёл там два матча. Может, дождутся своего шанса и другие?

Дослужился до повышения и партнёр Гущина Никита Охотюк, весь ноябрь он провёл в НХЛ. За 13 матчей в составе «Шаркс» он вышел на четвёртое место в команде по блокированным броскам (27) и на шестое – по силовым приёмам (23).

Отметим также возвращение Василия Подколзина — после травмы у него две передачи в четырёх играх за «Эбботсдорф».

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Денисенко «Хендерсон» нападающий 19 19 (8+11) +3 16 2 Чибриков «Манитоба» нападающий 16 17 (8+9) -9 6 3 Гущин «Сан-Хосе» нападающий 16 15 (6+9) -1 6 4 Исхаков «Бриджпорт» нападающий 18 15 (6+9) -5 10 5 Гурьянов «Милуоки» нападающий 15 15 (5+10) +6 4 6 Грошев «Сиракьюз» нападающий 17 14 (8+6) +4 6 7 Мальцев «Онтарио» нападающий 18 13 (4+9) +1 8 8 Меркулов «Провиденс» нападающий 19 12 (4+8) -5 2 9 Мирошниченко «Херши» нападающий 19 11 (5+4) +6 9 10 Афанасьев «Милуоки» нападающий 16 10 (6+4) +2 9 11 Свечков «Милуоки» нападающий 16 10 (5+5) +6 2 12 Подколзин «Эбботсдорф» нападающий 10 9 (5+4) -1 2 13 Абрамов «Спрингфилд» нападающий 15 9 (3+6) 0 8 14 Соколов «Белльвиль» нападающий 17 9 (3+6) -13 12 15 Новиков «Рочестер» защитник 16 8 (0+8) +6 4 16 Овчинников «Торонто» нападающий 10 7 (6+1) +4 0 17 Пономарёв «Чикаго» нападающий 9 7 (2+5) -5 2 18 Мухамадуллин «Сан-Хосе» защитник 17 7 (1+6) -7 4 19 Ибрагимов «Ютика» нападающий 13 6 (3+3) +1 0 20 Тринеев «Херши» нападающий 14 6 (3+3) +5 4 21 Мисюль «Ютика» защитник 15 6 (2+4) +3 13 22 Кисаков «Рочестер» нападающий 10 5 (3+2) -7 2 23 Саморуков «Уилкс-Бэрри» защитник 15 5 (1+4) -1 4 24 Чинахов «Кливленд» нападающий 3 4 (3+1) 0 2 25 Николаев «Калгари» нападающий 7 4 (2+2) +1 0 26 Неучев «Рочестер» нападающий 12 4 (2+2) +1 2 27 Князев «Манитоба» защитник 13 3 (0+3) -7 14 28 Петров «Бейкерсфилд» нападающий 13 2 (1+1) +1 2 29 Чайка «Хендерсон» защитник 16 2 (0+2) -3 6 30 Кузнецов «Калгари» защитник 18 2 (0+2) +2 6 31 Павлычев «Онтарио» нападающий 2 1 (0+1) +2 2 32 Воронков «Кливленд» нападающий 4 1 (0+1) -1 2 33 Охотюк «Сан-Хосе» защитник 5 1 (0+1) -4 4 34 Грушников «Техас» защитник 12 1 (0+1) 0 4 35 Гурьев «Сан-Хосе» защитник 3 0 -1 2 36 Осипов «Херши» защитник 3 0 -2 5

CHL

Интересные события происходили в ноябре в молодёжных лигах Канады. Пару дней назад состоялся дебют в ОХЛ нападающего Дианова – начало сезона он провёл в юношеской лиге Торонто, а в первом же матче за «Ниагару» отметился заброшенной шайбой.

Кроме того, Валентин Жугин был обменян из «Сагино» в «Виндзор», а проспект «Рейнджерс» Максим Барбашёв не успел освоиться в «Шавинигане», как сменил прописку на «Римуски». Там он, кстати, смог сменить номер с 89-го на 49-й – в честь брата Ивана, двукратного обладателя Кубка Стэнли.

Отметим и проспекта «Баффало» Всеволода Комарова. Защитник не только является вторым ассистентом команды, но и лидирует в лиге Квебека по штрафным минутам! Причём он даже ни разу не дрался, просто играет очень жёстко.

№ Игрок Команда Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Прищепов «Викториавиль», QMJHL нападающий 24 25 (11+14) +4 32 2 Кудрявцев «Су», OHL защитник 25 22 (3+19) +10 4 3 Горюнов «Викториавиль», QMJHL нападающий 25 19 (10+9) +7 12 4 Газизов «Лондон», OHL нападающий 24 18 (9+9) +6 15 5 Жугин «Виндзор», OHL нападающий 24 17 (11+6) -9 13 6 Комаров «Квебек», QMJHL нападающий 21 16 (2+14) 0 51 7 Барбашёв «Римуски», QMJHL нападающий 19 13 (4+9) -6 14 8 Малявин «Брэндон», WHL защитник 25 8 (1+7) -7 12 9 Муранов «Калгари», WHL нападающий 22 7 (3+4) +7 21 10 Соболев «Ниагара», OHL защитник 21 7 (1+6) +2 23 11 Фролов «Ниагара», OHL защитник 23 5 (0+5) -9 14 12 Дианов «Ниагара», OHL нападающий 1 1 (1+0) 0 0 13 Торопцев «Эри», OHL нападающий 9 0 -1 9

NCAA

Ударнее всех провели ноябрь Антон Рубцов и Никита Никора. Нападающий команды университета Аляски набрал девять очков в шести матчах и вырвался в лидеры среди российских игроков, опередив Сарданяна и Суниева. У Никоры – шесть очков в пяти матчах ноября, первые очки в лиге набрали также Тертышный и Кабанов.

Единственный российский вратарь в NCAA Сергеев в ноябре не смог одержать ни одной победы, а его процент отражённых бросков опустился ниже отметки 90.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Сергеев ун. Коннектикута 6 2 2,82 89,7 0

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Рубцов ун. Аляски нападающий 10 13 (4+9) +2 2 2 Сарданян ун. Нью-Гэмпшира нападающий 11 8 (3+5) -2 2 3 Суниев ун. Массачусетса нападающий 12 6 (4+2) -3 15 4 Никора Дартмутский колледж нападающий 7 6 (1+5) -1 2 5 Хохлачёв Американский международный колледж нападающий 12 5 (3+2) +4 14 6 Кабанов ун. Северного Мичигана нападающий 8 2 (1+1) 0 2 7 Спицеров ун. Вермонта нападающий 9 2 (1+1) -2 0 8 Тертышный колледж Стоунхилл защитник 14 1 (0+1) -15 6 9 Бородаенко колледж Мерримак нападающий 2 0 +1 0

USHL

В главной юниорской хоккейной лиге США выступают девять россиян — восемь полевых и один вратарь. На старте сезона просто прекрасно шли дела у нападающего «Маскегона» Матвея Гридина. После завершения октября 17-летний нападающий демонстрировал результативность 1,5 очка в среднем за матч и занимал второе место в гонке бомбардиров в лиге. Ноябрь Матвей провёл чуть более скромно, вследствие чего упал на третью строчку в рейтинге. Однако его отставание от шведа Эрика Пальссона составляет всего три результативных действия. В российской же гонке бомбардиров у Матвея конкурентов нет.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Егоров «Омаха» 10 2 2,87 92,0 1

№ Игрок Клуб Позиция Матчи Очки +/- Штраф 1 Гридин «Маскегон» нападающий 21 24 (12+12) +2 26 2 Низамеев «Три-Сити» нападающий 19 13 (5+8) +4 18 3 Чалый «Су-Фолс» защитник 18 9 (5+4) +1 6 4 Лукашевич «Три-Сити» защитник 17 9 (3+6) +4 4 5 Воронин «Янгстаун» нападающий 19 7 (2+5) -1 25 6 Рыбаков «Су-Фолс» защитник 20 6 (3+3) +5 10 7 Воробьёв «Маскегон» нападающий 1 0 (0+0) -2 0 8 Катин «Маскегон» защитник 12 9 (0+0) -3 2

ECHL

Любопытно, что месяц назад почти такое же распределение игроков наблюдалось и в Хоккейной лиге Восточного побережья, где на конец октября были задействованы один российский вратарь и восемь полевых игроков. Но в ноябре российское представительство в ECHL увеличилось и достигло общей отметки в 13 человек.

Последним из россиян оказался задействован бывший голкипер системы «Автомобилиста» Георгий Романов, который был спущен в ECHL после не самых удачных матчей в АХЛ. Лучше же всего идут дела у 25-летнего нападающего «Канзаса» Максима Андреева, занимающего четвёртое место в гонке бомбардиров во всей лиге.

№ Голкипер Клуб Матчи Победы КН %ОБ «0» 1 Пекса «Ньюфаундленд» 3 1 5,00 83,3 0 2 Романов «Уичита» 1 1 3,90 85,7 0