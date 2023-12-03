«Доказал, что умеет в хоккее всё». В «Торпедо» поздравили Игоря Ларионова с днём рождения

Пресс-служба «Торпедо» поздравила главного тренера клуба Игоря Ларионова с днём рождения. Сегодня тренеру и заслуженному мастеру спорта СССР исполнилось 63 года.

«От лица нашего клуба и всех болельщиков поздравляем с днем рождения главного тренера «Торпедо» Игоря Николаевича Ларионова!

Своей невероятной карьерой и добытыми победами Игорь Николаевич доказал, что умеет в хоккее всё, кроме одного… Он не умеет останавливаться на достигнутом, в каждой игре, каждой тренировке и каждом прожитом дне стараясь добиваться максимального результата. Желаем, чтобы это незаменимое в спорте и жизни качество приводило к большим и ярким успехам вместе с «Торпедо», и по всей стране, а также за её пределами команда продолжала завоёвывать сердца тысяч новых болельщиков!

Пусть каждая игра подопечных будет похожа на самое лучшее произведение, от которого невозможно оторваться с первой и до последней секунды. А верными спутниками на профессиональном и жизненном пути пусть всегда остаются здоровье и отличное настроение. Поздравляем!» — говорится в заявлении пресс-службы нижегородского клуба.

Игорь Ларионов — один из нескольких хоккеистов в мире кому удалось выиграть основные титулы мирового хоккея: Олимпиаду, чемпионаты мира среди взрослых и юниоров, Кубок Канады или мира, Кубок Стэнли.