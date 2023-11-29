Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Динамо Мн. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Я был очень удивлён такому подходу». Артамонов — об особенностях работы с Ларионовым

«Я был очень удивлён такому подходу». Артамонов — об особенностях работы с Ларионовым
Аудио-версия:
Комментарии

18-летний нападающий «Торпедо» Никита Артамонов рассказал о подходе к работе главного тренера нижегородцев Игоря Ларионова.

«Ларионов хоть раз за сезон голос повышал? Я лично никогда не слышал, чтобы он повышал голос. Он всегда спокойно пытается донести информацию. Он может грубо сказать, но никогда не повысит голос.

Долго ли привыкал к такому подходу тренера? Я ещё в прошлом сезоне начал работать под руководством Игоря Николаевича. Я был очень удивлён такому подходу. После каждого хорошего действия на тренировке он тебя всегда подбадривает, в паузе может подъехать и сказать «Молодчик». Никогда негатива не будет, всегда с пониманием, объясняет в понятной форме, без криков.

Не может ли такой подход расслабить? Нет, как видите, у нас нет такого, чтобы кто-то расслаблялся. Все просто понимают, что если расслабишься, то выпадешь из состава», — цитирует Артамонова Sport24.

В 26 матчах текущего сезона Артамонов набрал 14 (4+10) очков в составе «Торпедо».

Материалы по теме
Что сейчас модно в российском хоккее? Большой разбор главных тактических трендов КХЛ
Что сейчас модно в российском хоккее? Большой разбор главных тактических трендов КХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android