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«Пока не доходит до нас». Квартальнов назвал причины четвёртого поражения «Динамо» подряд

«Пока не доходит до нас». Квартальнов назвал причины четвёртого поражения «Динамо» подряд
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Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов посетовал на быстрый гол в проигранном матче с «Амуром» (1:2).

«Уделяли внимание концентрации. И в первой смене получили гол. У нас это повторяется не в первый раз. Пока не доходит до нас… Из-за таких мелочей и проигрываются игры.

Чем объясню простые ошибки игроков, которые приводят к поражениям? Ещё раз скажу. Перед игрой уделяли внимание концентрации. И пропустили в первой смене. Из-за этого проиграли игры. В первых сменах надо играть проще, опекать свой пятак. Это не получилось сделать», — цитирует Квартальнова пресс-служба минского клуба.

Минское «Динамо» потерпело четвёртое поражение подряд и одержало лишь одну победу в последних девяти матчах.

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