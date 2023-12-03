Защитник Никита Задоров рассказал, почему попросил обмен из «Калгари». Россиянин был обменян из «Флеймз» в «Ванкувер» на выбор в пятом раунде драфта НХЛ 2024 года и выбор в третьем раунде драфта 2026 года. В сегодняшем матче с «Калгари» Задоров отметился результативной передачей в победном голе Элиаса Петтерссона (4:3).

«Они не предложили мне новый контракт», — цитирует Задорова The Province.

В нынешнем сезоне Национальной хоккейной лиги Задоров принял участие в 22 матчах в регулярном чемпионате, где записал в свой актив один гол и шесть результативных передач.

Всего за карьеру в НХЛ Никита Задоров принял участие в 589 матчах, в которых забил 42 гола и сделал 91 результативную передачу при коэффициенте полезности «+8».