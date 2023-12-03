Глазачев: СКА нужно улучшать дисциплину, но пока хоккеисты не прислушиваются к тренеру

Бывший игрок российской Суперлиги и КХЛ, чемпион России Константин Глазачев, прокомментировал итоги встречи магнитогорского «Металлурга» и СКА (2:3 Б).

«В Магнитогорске встречались лучшие на данный момент команды КХЛ – у «Магнитки» только что завершилась рекордная победная серия, СКА к этой игре выиграл 10 матчей подряд. Сам матч тоже порадовал – открытый хоккей, множество моментов, отличные голы и комбинации. Особенно понравился первый период, в котором было мало удалений и высочайшие скорости – соперники были достойны друг друга.

Роман Ротенберг регулярно повторяет, что СКА нужно улучшать дисциплину, но пока хоккеисты не прислушиваются к своему главному тренеру. Можно понять вынужденные удаления, но хватать штрафы после свистка или там, где нет шайбы, — непозволительно. Это ведь не в первом матче происходит, сейчас такое количество меньшинства – едва ли не единственная проблема СКА. Магнитогорск в этом смысле был аккуратнее и сохранил больше сил на концовку, но ничейный счёт в основное время, думаю, справедлив, а на буллитах СКА в этом сезоне не проигрывает», — сказал Глазачев «Чемпионату».