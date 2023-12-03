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«Торпедо» в день рождения Ларионова одержало победу над московским «Динамо»

«Торпедо» в день рождения Ларионова одержало победу над московским «Динамо»
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В Нижнем Новгороде закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

На шестой минуте первой двадцатиминутки Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Василия Атанасова открыл счёт во встрече.

На 11-й минуте третьего периода Илья Каблуков с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Василий Атанасов вновь вывел подопечных Игоря Ларионова вперёд. В конце игры Алексей Кручинин забросил третью шайбу в ворота гостей. За 12 секунд до конца встречи Максим Летунов установил окончательный счёт.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 декабря 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
4 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Летунов (Коваленко, Атанасов) – 05:05 (5x4)     1:1 Каблуков (Гусев, Менелл) – 50:25 (5x5)     2:1 Атанасов – 53:47 (5x5)     3:1 Alexei Kruchinin (Сизов) – 59:26 (en)     4:1 Летунов – 59:48 (5x5)    

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче «Торпедо» сыграет в Тольятти с местной «Ладой». «Динамо» встретится со «Спартаком» в московском дерби. Оба матча состоятся 5 декабря.

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