«Торпедо» в день рождения Ларионова одержало победу над московским «Динамо»

В Нижнем Новгороде закончился матч Фонбет Чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2023/2024, в котором «Торпедо» принимало московское «Динамо». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
На шестой минуте первой двадцатиминутки Максим Летунов с передач Николая Коваленко и Василия Атанасова открыл счёт во встрече.
На 11-й минуте третьего периода Илья Каблуков с передач Никиты Гусева и Бреннана Менелла восстановил равенство в счёте. Спустя три минуты Василий Атанасов вновь вывел подопечных Игоря Ларионова вперёд. В конце игры Алексей Кручинин забросил третью шайбу в ворота гостей. За 12 секунд до конца встречи Максим Летунов установил окончательный счёт.
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В следующем матче «Торпедо» сыграет в Тольятти с местной «Ладой». «Динамо» встретится со «Спартаком» в московском дерби. Оба матча состоятся 5 декабря.
- 3 декабря 2023
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