Билялетдинов оценил тройку «Ак Барса» Барбер — Семёнов — Галимов, которая набрала 8 очков

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (4:0) и оценил игру тройки Райли Барбер – Кирилл Семёнов – Артём Галимов, которая в игре набрала восемь очков.

«Была интересная игра, ребята играли хорошо. Были сложности, «Нефтехимик» во втором периоде создавал хорошие моменты, но я доволен.

Доволен работой тройки Барбер – Семёнов – Галимов? Конечно. Ребята хорошо играли, забили хорошие голы. Хотелось бы, чтобы они продолжили так играть, а другие звенья их поддержали. Нельзя сказать, что всё идеально, но многие вещи были хорошие.

Оценить работу новичков? Они неплохо играют. Миллер – интересный хоккеист, спокойно играет, принимает хорошие решения. Несмотря на возраст, имеет хорошее хладнокровие, спокойный парень.

За счёт чего с «Нефтехимиком» получаются такие яркие игры? Каждая команда готовится, между нами всегда достаточно острые матчи. Было видно, что «Нефтехимик» готовился. Они неплохо играют в последнее время, но никто не хочет уступать.

Вчера стало известно, что «Ак Барс» на три месяца потерял Дмитрия Яшкина, по сегодняшней игре можно сказать, что пока его удалось заменить? Дмитрий – хороший игрок, он здорово играет перед воротами. Заменить его очень сложно. Сейчас Александр Радулов играет в звене с Вадимом Шипачёвым и Дмитрием Кагарлицким. Сказать, что у них всё нормально, пока не могу, но у них многое получалось. Думаю, будет получаться и далее», — цитирует Билялетдинова сайт «Ак Барса».

В следующем матче «Ак Барс» сыграет в Череповце с «Северсталью». «Нефтехимик» в гостях сыграет с «Трактором». Обе игры состоятся 5 декабря.